健保署悄悄公布醫院財報、未分析說明 醫改團體譴責

衛福部健保署近日於官網公布2018年的醫事服務機構財報，其中不少醫院的業外收入結餘比醫療本業結餘更高，另在217家上榜機構中，有超過一成醫院的整體結餘是負值。這樣的資訊究竟反映何種現象，是否有給付或分配不合理的議題需要探討，健保署並未分析，更拒絕回應媒體，遭醫改團體嚴正譴責。

衛福部健保署過去會以記者會形式公開財報，今年卻悄悄於官網放上檔案。攤開財報，台灣醫療改革基金會副執行長林雅惠說，不少醫院的業務收入結餘遠超過醫療本業結餘，這是否反映部分醫療院所必須透過股息、地下美食街、停車場收費來養醫療服務，是否反映健保給付不合理，又醫療院所盈餘是否用於改善員工的血汗勞動條件、分配是否合宜，這些均需要主管機關健保署研究分析。

健保署面對媒體提問時，回應「不清楚，藥局送財報來，健保署就接受，詳情需詢問該藥局」等語，後續拒絕公開說明，也拒接各家媒體電話。

對此，林雅惠表示，醫院財報與健保相關，政府應負起管理之責。健保署收了財報卻不作分析、不對大眾釋疑，應予以譴責。

這份財報羅列申報健保費用逾兩億點的醫事機構，當中有四間診所與一間藥局上榜，分別是書田泌尿科眼科診所、遠東聯合診所、安慎診所、斗六慈濟診所與政昇藥局。

林雅惠未針對個別診所或藥局進行評論，但她說，醫改會長期關心部分診所猶如巨嬰、規模已比地區醫院大卻以診所形式存在，或是部分大醫院自設診所，貌似配合健保政策下轉輕症病人，實際上病人仍在自己的醫療體系流動，而無法達到政府推動分級醫療的初衷，類似這些情形都需要健保署釐清，作足審核與把關機制。