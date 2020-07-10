國5差別費率增為10倍？ 林佳龍：高公局沒要這樣做

端午連假首日，國5連塞32小時，創下最長壅塞紀錄。交通部高公局為此委託中華民國運輸學會召集專家學者座談，為連假塞車找解方。學會昨提出七項建議，其中差別費率天花板上限從兩倍提高為十倍，引起民怨。對此，交通部長林佳龍說，高公局沒有要這樣做。

針對國5若提高費率淪為有錢人的國道，林佳龍今天出席「小鎮旅遊」受接受媒體聯訪時表示，高公局已經表示沒有這個規畫，也不會這麼做，要做到分流與減量的方法很多，提高費率不僅違反現在的規定，而且也不一定有效，所以站在高公局的立場，他們並沒有要採取提高十倍的做法。

林佳龍上午接受廣播節目專訪後也表示，差別費率一直是交通管理方法之一，目前有相關規定，可以有兩倍調整空間，至於學者專家個別建議予以尊重，目前規定不能這樣調整，高公局也沒有這樣的方向，會集思廣益，交通問題需要大家幫忙，學者專家有他的角度，社會專家也有他的觀點，會聽取大家意見做決策參考。

至於配套是否有效，林佳龍說會彙整各界意見，作為檢討改善參考，但不是只有差別費率這個辦法，目標就是要減量分流，有時間分流、路線分流、交通載具的分流，費率或是車牌單雙號輪流上路等方案，過去都有提過，會根據大數據分析還有民意的反應，作為政策調整參考。