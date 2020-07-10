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夏季隱翅蟲迎面來襲 醫師提醒穿長褲、不拍打蟲體

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
聯新國際醫院皮膚科主治醫師陳文惠提醒，夏天是隱翅蟲季節，民眾到戶外應儘量穿著長袖長褲，並且不任意拍打蟲體，如發現昆蟲停留在身上，也應以吹氣或抖落方式讓昆蟲離開。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院皮膚科主治醫師陳文惠提醒，夏天是隱翅蟲季節，民眾到戶外應儘量穿著長袖長褲，並且不任意拍打蟲體，如發現昆蟲停留在身上，也應以吹氣或抖落方式讓昆蟲離開。圖／聯新國際醫院提供

夏天是隱翅蟲季節，聯新國際醫院皮膚科主治醫師陳文惠提醒民眾到戶外活動應儘量穿著長袖長褲，並且不任意拍打蟲體，如發現昆蟲停留在身上，也應以吹氣或抖落方式讓昆蟲離開。

桃園一名鄭小姐日前中午下班騎車回家梳洗後午睡，結果醒來時，下巴開始紅腫、有刺痛感，她不以為意仍舊洗臉並擦上乳液保養，結果當天晚上情況惡化，隔天上午下巴與嘴邊化膿，趕緊前往聯新國際醫院就診，她才知道原來是隱翅蟲造成，醫師給予類固醇藥物及藥膏治療，情況獲得改善。

鄭小姐回想猜測，可能是下班騎車途中遇到蟲襲，雖然已戴半罩安全帽，因為沒有戴口罩，仍被迎面而來的隱翅蟲撞撃下巴導致發炎。陳文惠表示，隱翅蟲不會螫人或咬人，常見的隱翅蟲皮膚炎多半是因為隱翅蟲的體內有一種劇烈且刺激性的毒素（隱翅蟲素），這個毒素只有在蟲體爆裂的時候，才會被釋放而刺激人類皮膚。

隱翅蟲大約只有0.5公分至1公分，人們常常忽略牠的存在。臨床上常見求診的病患多是睡覺、騎車時，或是莫名出現劇癢、劇痛、水泡、膿皰才知遭遇蟲襲，因為隱翅蟲非常小，揮趕或拍打時，蟲體在當下破裂，毒液就會刺激皮膚，造成發炎。

陳文惠提醒，夏天是隱翅蟲季節，民眾到戶外應儘量穿著長袖長褲，並且不任意拍打蟲體，如發現昆蟲停留在身上，也應以吹氣或抖落方式讓昆蟲離開；如果不小心接觸到隱翅蟲破裂後的毒液，可能導致皮膚急性發炎，建議儘快以大量清水或生理食鹽水沖洗，並前往就近的皮膚科請醫師治療，讓醫師檢視傷口與給藥，通常醫師會開立消炎藥膏外用塗擦，或是膿皰給予抗生素處理。陳文惠說，不要自行將水泡或膿皰弄破，否則容易造成傷口感染、疼痛度增加。

陳文惠說，隱翅蟲皮膚炎較常見的後遺症是色素沉澱，大多需要2至 3個月才能慢慢恢復原皮膚顏色，也要注意潛在危險部位，如眼部、角膜，會造成眼睛過度刺激與角膜受傷。

桃園市鄭小姐下班騎車途中，遭迎面而來的隱翅蟲撞撃下巴導致發炎。圖／聯新國際醫院提供
桃園市鄭小姐下班騎車途中，遭迎面而來的隱翅蟲撞撃下巴導致發炎。圖／聯新國際醫院提供

隱翅蟲 醫師 皮膚科

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