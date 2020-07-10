今天前5名高溫紀錄都飆破38度！ 台北38.6度居冠

根據氣象局觀測資料顯示，今天最高溫前五名都超過38度。台北市台北測站中午12時43分出現38.6度高溫，花蓮縣玉里中午12時也有38.4度，台東縣大武上午11時50分同樣也有38.4度。南投縣南投服務區中午12時38.2度，雲林縣雲林分場中午12時37分38.1度。

太平洋高壓及西南風沉降影響，台東縣已有焚風，今天白天台東縣、花蓮縣縱谷，台北市盆地，南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

新北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、嘉義市，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。