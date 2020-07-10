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家長注意！兒童不明腹痛有共通點 原來是少做這件事

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
運用色彩吸引孩子進食(非當事個案)。圖／衛福部台中醫院提供
運用色彩吸引孩子進食(非當事個案)。圖／衛福部台中醫院提供

2歲半陳姓男童上個月突然半夜斷斷續續腹痛、下背痛，到早上肚子竟然變大，連忙帶到醫院就診，經腹部X光檢查發現，下腹部竟然有多處大便堆積及腸氣。另一名13歲郭小妹早上突然腹痛，嚴重到無法上學，就醫後才發現，升結腸及直腸處堆積大便。

衛福部台中醫院小兒科醫師陳敏恭說明，陳姓男童與郭姓女童共同點就是不喜歡吃蔬菜，加上近日天氣炎熱，喝水量相對不足，易排便困難而引起嚴重腹痛。他發現，越來越多的孩童，包括小學生及中學生，常反覆性腹痛及排便困難。尤其以常反覆發作或嚴重的患者在接受腹部X光片檢查後，呈現大量宿便，特別集中在升結腸及直腸部位。

根據英國健保2019健康系統(National Health System)指出，人類因為受到基因的影響，某些人會特別討厭某類的蔬菜，是很正常的。市面上的蔬菜種類多，多采多姿顏色如彩虹般，培養小孩多吃各式各樣的蔬菜，就有機會脫離腹痛、便秘肥胖及慢性疾病。

陳敏恭說，蔬菜是人體纖維重要的來源，纖維不足，不只會造成便秘、腹痛，也容易導致肥胖、高血壓、高膽固醇、大腸癌及第二型糖尿病，但速食、精緻與多樣化的飲食環境逐漸年輕化，如何讓孩子喜歡吃蔬菜，更是家長的挑戰。

陳敏恭分享三個小撇步，第一是從副食品入手，嬰兒開始吃副食品的4到6個月大，盡可能每天提供小孩一份蔬菜，把握兩歲前「培養小孩喜歡蔬菜習慣的黃金期」。或運用卡通人物如佩佩豬、巧虎等鼓勵小孩吃蔬菜的影片，來引導孩子樂於吃蔬菜。

第二，利用「餓肚子什麼都好吃」時機，孩子傍晚放學回家時段，已經有點餓，事先準備蔬菜沙拉或蔬菜棒。在晚餐時間，家長不妨多煮一兩道青菜並帶頭示範多吃青菜，以身作則不偏食，有時搭配烤蔬菜，讓孩子有不同樣態的選擇。

第三，角色扮演引興趣，家長試著多帶中、低年級小學生逛菜市場，挑選3到5份自己喜歡的蔬菜，認識更多樣的蔬菜及選擇種類；在廚房鼓勵小孩參與清洗蔬菜，與孩子共同參與菜單討論；利用空盆或小空地，引導孩子種些小蔬菜，甚至鼓勵大小孩協助大人煮菜、炒菜。

營養師盧靜詩建議，讓寶寶對食物有興趣，可漸進式給予天然食材，少量多樣化的副食品刺激。在食物造型及擺盤上多加變化，可達到良好的親子互動及參與感，增加孩子進食意願。除了攝取富含膳食纖維的全穀雜糧類、蔬菜及水果外，也要補充足夠的水份、適量的油脂及增加活動量，才能改善便秘。

在食物造型及擺盤上多加變化也能吸引孩子。圖／衛福部台中醫院提供
在食物造型及擺盤上多加變化也能吸引孩子。圖／衛福部台中醫院提供
醫師陳敏恭說明，陳姓男童下腹部有多處大便堆積及腸氣。圖／衛福部台中醫院提供
醫師陳敏恭說明，陳姓男童下腹部有多處大便堆積及腸氣。圖／衛福部台中醫院提供
醫師陳敏恭說明，郭小妹在升結腸及直腸處推積大便。圖／衛福部台中醫院提供
醫師陳敏恭說明，郭小妹在升結腸及直腸處推積大便。圖／衛福部台中醫院提供

腹痛 肥胖

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