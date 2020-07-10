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乳頭濕疹久未癒 小心「柏哲氏病」上身

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院表示，柏哲氏病的病徵，即是乳頭乳暈及周圍皮膚出現瘙癢、脫屑、糜爛、分泌物及結痂。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院表示，柏哲氏病的病徵，即是乳頭乳暈及周圍皮膚出現瘙癢、脫屑、糜爛、分泌物及結痂。圖／羅東博愛醫院提供

宜蘭一名65歲婦女因單側乳頭出現搔癢、發紅與潰瘍等症狀多月，藥物治療無效而前往羅東博愛醫院就醫，醫師診視後安排乳房攝影、乳房超音波及乳房核磁共振檢查均沒有發現明顯異常，經乳頭切片檢查確診為柏哲氏病。

羅東博愛醫院乳房外科醫師覃紹殷表示，柏哲氏病實為皮膚裡面的腺癌，可能發生在腋下、乳房、會陰及肛門周圍，只有少數約百分之1到4.3的乳癌病人同時合併柏哲氏病，但絕大多數乳房柏哲氏病病人，就診後都被檢查出得了乳癌，因此與病人充分溝通後，該婦人採外科手術切除全部乳房，術後恢復良好，手術後病理化驗證實為乳房原位癌。

羅東博愛醫院表示，炎炎夏日，隨著天氣越來越悶熱，相信很多女生都曾面臨類似的困擾，突然感覺乳頭乳暈癢癢的，突如其來的搔癢發生在如此私密的部位，讓人想抓也不是，不抓又難以忍受，但如果症狀持續2周以上，必須就醫檢查是否罹患「柏哲氏病」。

覃紹殷指出，乳頭搔癢大部份的情況是良性問題，如有做好適當的皮膚清潔，偶爾出現乳頭搔癢，並無伴隨脫屑或發紅等表現，女性不需過度緊張，這種情況多是由於皮脂腺分泌物或衣物刺激所引起類似濕疹的反應，大部份可以自行痊癒，但若女生出現乳頭頻繁搔癢感，伴隨脫屑、發紅、滲出組織液等症狀，此時應就醫治療。

羅東博愛醫院表示，通常使用藥物治療後，搔癢以及濕疹情形便會好轉，若用藥超過2周以上症狀仍無好轉，就需特別留意了，金種罕見乳房疾病「柏哲氏病」（Paget’s Disease），其存在代表著乳房可能已發生了癌症，主要病徵就是乳頭乳暈及周圍皮膚搔癢、脫屑、糜爛、分泌物及結痂等類似濕疹的症狀。

博愛醫院表示，若及時檢查得知柏哲氏病，大多數病人可以在乳房原位癌階段時便被發現，並得到立即治療，而乳癌治療方式以外科手術為主，根據術後結果，再搭配荷爾蒙治療、化療、放療或者標靶治療。早期乳癌病人，經過適當治療後普遍預後良好。

因此，院方提醒，女性朋友們留意自身的身體狀況，若發現單側乳頭乳暈長期搔癢、發紅，甚至出現糜爛或常有鱗屑狀痂皮附著，塗抹藥物後仍舊未改善，務必儘早就醫，以免延誤治療。

羅東 乳癌 手術

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