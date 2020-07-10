健保署公布2018年醫院財報 多間醫院非醫務收入占大宗

衛福部健保署近日悄悄於官網公布2018年的醫事服務機構財報，其中林口長庚醫院蟬聯最賺錢醫院，雖然醫務結餘虧損3.91億元，但整體結餘78.41億元與非醫務結餘82.32億元雙雙居全國之冠。這份財報名單是健保申報逾2億點的醫事機構，當中有四間診所與一間藥局上榜，分別是書田泌尿科眼科診所、遠東聯合診所、安慎診所、斗六慈濟診所與政昇藥局。

衛福部健保署公布的財報清單顯示，2018年整體結餘較高醫院依序為林口長庚醫院（78.41億元）、高雄長庚醫院（59.14億元）、台大醫院（24.23億元）、中國附醫（21.9億元）、台北榮總（19.65億元）、桃園長庚醫院（申報健保27.1億點、整體結餘19.36億元）與基隆長庚醫院（19.33億元）等。

其中，不少醫院以非醫務收入為大宗，像是林口長庚醫院的醫務收入與非醫務收入分別為-3.91億元與82.32億元，高雄長庚醫院為1.43億元與57.71億元，基隆長庚醫院為-4.56億元與23.89億元，台北榮總分別為2.71億元與16.94億元，桃園長庚2.89億元與16.47億元。長庚體系占當中多數，不過也有的長庚醫院未賺錢，嘉義長庚醫院與雲林長庚醫院的整體結餘分別是-7.13億元與-0.89億元。

在診所與藥局方面，有四間診所與一間藥局上榜，其中遠東聯合診所的整體結餘居冠（申報健保4.34億點、整體結餘7900萬元），其次依序為斗六慈濟診所（申報健保2.52億點、整體結餘6000萬元）、書田診所（申報健保3.37億點、整體結餘1900萬元）、安慎診所（申報健保2.49億點、整體結餘600萬元）與政昇藥局（申報健保2.25億點、整體結餘0元）。