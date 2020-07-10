女子防疫家中耍廢 跑步機減重卻「跑者膝」慘上身

一位30歲的女性因疫情不出門待在家，卻因吃太多零食想減重，不僅連續一周在家使用跑步機，又求瘦心切的使用高強度快跑，沒幾天膝蓋外側即感覺疼痛，休息也未見恢復，經前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，才發現是「跑者膝」。物理治療師吳培瑜即指出，短時間內增加跑步距離或跑步時間，很容易引起跑者膝，她並示範三招運動來和緩症狀，避免常卡「關」。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室吳培瑜物理治療師表示，患者的症狀是「髂脛束症候群」（ITBS），典型特徵是跑步或休息，後膝蓋外上側產生疼痛，又俗稱「跑者膝」，只要屈膝就會感到特別疼痛。

吳培瑜進一步表示，當臀部肌群無力、骨盆不穩定，在走路或跑步時，大腿的股四頭肌及其他協同的肌群，就會因為代償而承受身體的力量，當地面反作用力從踝關節傳至膝關節時，無法有效做緩衝，膝關節軟骨就要承受較大的壓力，使腿部負擔因而變大，讓肌肉便變得緊繃，造成髂脛束反覆在股骨外上髁不斷摩擦、發炎，產生疼痛。

但並非只有跑步者才會出現，吳培瑜說，包括，急速爬過多上、下坡、久站久走的人，還有有扁平足、臀肌無力、O型腿、髕骨外翻、髂脛束緊繃及核心不穩定的人也都較易出現。

吳培瑜說，幸好這患者及早就醫接受物理治療，並加上徒手運動治療及體外震波治療，放鬆膝部周邊支持帶及周圍緊繃的肌肉，有效舒緩疼痛。

她亦提醒，若疏忽治療，當膝蓋長期過度承受較大壓力，膝關節容易退化。膝蓋外側的髂脛束，也會因為長期肌肉緊繃而引發疼痛，陷入越疼痛不敢動，讓肌肉更無力的惡性循環。

為幫助緩和「跑者膝」，物理治療師吳培瑜並示範以下三招運動。

第一招【髂脛束伸展】，平躺，欲伸展腳跨越對側腳，對側手抓住大腿後側往該方向帶，直至大腿外側有牽拉感。過程中雙側肩膀平貼於床面，每回維持30秒，一天3到5次，可舒緩大腿外側髂脛束的緊繃感。

第二招【側抬腿】，側躺，一腳彎曲支撐身體，腰部穩定不動，臀部出力將另一腳慢慢向上抬高到45°，膝關節保持伸直，單側抬腿每回8～10次、每次15秒，換另一方向，重複練習。以訓練大腿外展肌及臀中肌肌力。