快訊

國三男追已婚女師不倫戀 七星潭海灘涼亭發生性關係判緩刑

美國開鍘的中國最大官! 新疆「再教育營一把手」遭制裁

女子防疫家中耍廢 跑步機減重卻「跑者膝」慘上身

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
第二招【側抬腿】
第二招【側抬腿】

一位30歲的女性因疫情不出門待在家，卻因吃太多零食想減重，不僅連續一周在家使用跑步機，又求瘦心切的使用高強度快跑，沒幾天膝蓋外側即感覺疼痛，休息也未見恢復，經前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，才發現是「跑者膝」。物理治療師吳培瑜即指出，短時間內增加跑步距離或跑步時間，很容易引起跑者膝，她並示範三招運動來和緩症狀，避免常卡「關」。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室吳培瑜物理治療師表示，患者的症狀是「髂脛束症候群」（ITBS），典型特徵是跑步或休息，後膝蓋外上側產生疼痛，又俗稱「跑者膝」，只要屈膝就會感到特別疼痛。

吳培瑜進一步表示，當臀部肌群無力、骨盆不穩定，在走路或跑步時，大腿的股四頭肌及其他協同的肌群，就會因為代償而承受身體的力量，當地面反作用力從踝關節傳至膝關節時，無法有效做緩衝，膝關節軟骨就要承受較大的壓力，使腿部負擔因而變大，讓肌肉便變得緊繃，造成髂脛束反覆在股骨外上髁不斷摩擦、發炎，產生疼痛。

但並非只有跑步者才會出現，吳培瑜說，包括，急速爬過多上、下坡、久站久走的人，還有有扁平足、臀肌無力、O型腿、髕骨外翻、髂脛束緊繃及核心不穩定的人也都較易出現。

吳培瑜說，幸好這患者及早就醫接受物理治療，並加上徒手運動治療及體外震波治療，放鬆膝部周邊支持帶及周圍緊繃的肌肉，有效舒緩疼痛。

她亦提醒，若疏忽治療，當膝蓋長期過度承受較大壓力，膝關節容易退化。膝蓋外側的髂脛束，也會因為長期肌肉緊繃而引發疼痛，陷入越疼痛不敢動，讓肌肉更無力的惡性循環。

為幫助緩和「跑者膝」，物理治療師吳培瑜並示範以下三招運動。

第一招【髂脛束伸展】，平躺，欲伸展腳跨越對側腳，對側手抓住大腿後側往該方向帶，直至大腿外側有牽拉感。過程中雙側肩膀平貼於床面，每回維持30秒，一天3到5次，可舒緩大腿外側髂脛束的緊繃感。

第二招【側抬腿】，側躺，一腳彎曲支撐身體，腰部穩定不動，臀部出力將另一腳慢慢向上抬高到45°，膝關節保持伸直，單側抬腿每回8～10次、每次15秒，換另一方向，重複練習。以訓練大腿外展肌及臀中肌肌力。

第三招【靠牆深蹲】，雙腿夾球或毛巾靠牆站，腳離牆面半步距離，沿著牆往下蹲，停10至15秒後起來。注意膝蓋不能超過腳尖，做三回合。可訓練臀大肌、股四頭肌及股內側肌的肌力。

第一招【髂脛束伸展】
第一招【髂脛束伸展】
第三招【靠牆深蹲】
第三招【靠牆深蹲】

膝關節 患者

延伸閱讀

朗多練投曬結實肌肉 內部人士讚像是回到21歲

防疫題材激勵 上櫃紡織上漲 興采6月營收創高、攻漲停

夏日防疫 長者口罩戴不住怎辦？

摸女大腿性騷雖獲檢不起訴 難逃性騷擾防治委員會裁罰

相關新聞

今天前5名高溫紀錄都飆破38度！ 台北38.6度居冠

根據氣象局觀測資料顯示，今天最高溫前五名都超過38度。台北市台北測站中午12時43分出現38.6度高溫，花蓮縣玉里中午1...

健保署公布2018年醫院財報 多間醫院非醫務收入占大宗

衛福部健保署近日悄悄於官網公布2018年的醫事服務機構財報，其中林口長庚醫院蟬聯最賺錢醫院，雖然醫務結餘虧損3.91億元...

極端高溫出現！台灣發燒 18縣市超熱

中央氣象局持續更新高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天白天台東縣為橙色燈號，已有焚風及38度極端高溫出現。

飼主認證！吃了發酵地瓜飼料牛隻 變壯宛如「轉大人」

為解決格外品地瓜無處去的問題，產官學研合作研發地瓜發酵飼料，並且進行實驗；現階段台灣有多個牧場、約有5000多頭牛，嘗試...

今晨超美彗星畫過台灣天空 氣象局：明天還有機會

近日清晨4時許抬頭可在魚肚翻白之處，以肉眼見到近23年來最明亮的彗星C/2020 F3(NEOWISE) ，中央氣象局技...

整理包／三倍券搭客運 各家退換票、找零規定一次看

振興三倍券7月15日上路，台鐵局今天宣布若使用三倍券購買車票不得找零，也不會找三倍券，且皆不得退票，但可以換票，第一次換...

超划算！台鐵運輸優惠懶人包 7月15日起搭花東列車7折起

為配合中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台鐵局說於7月15日至12月31日推出長、短途交通運輸優惠方案及鐵...

有機會創7月沒有颱風發展紀錄？彭啟明：值得觀察

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這幾天原來位於長江流域的梅雨鋒面顯著的南移，主要降雨集中在浙江、江...

梅雨徘徊華中 吳德榮：未來一周高溫炎熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東亞的大氣型態變化緩慢，未來一周梅雨鋒面在日本至...

解決塞車 國5差別費率增為10倍？

端午連假首日，國五連塞卅二小時，創下最長壅塞紀錄。交通部為此委託中華民國運輸學會召集專家學者座談，為連假塞車找解方。學會...

勇闖溯溪秘境 今年暑假跟著玩家在急流間沁涼一夏

霧台鄉，台灣本島人口最少的鄉鎮，抵達行政中心前，在霧台公路38.9公里岔路處下切，需要30分鐘左右車程才能抵達「新大武部落」。

報復性國旅會帶來新的災難？愈追求CP值國旅品質只會愈爛

出外旅行，還在一味追求CP值嗎？全台40萬戶中高端消費者，1年出國旅費就高達8000億台幣。當疫情讓國旅逆勢看漲，有哪些景點會讓人想一去再去？台灣明明坐擁深厚觀光潛力，願意為旅遊大手筆支出的也大有人在，該如何把握契機、乘勢升級，才不會讓國旅熱淪為一場空？

熱門新聞

財神爺上門了！威力彩獎號出爐 頭獎上看14.6億

連假國5通行費漲10倍？通勤族大罵：根本在懲罰宜蘭人

還有機會！威力彩14.6億今摃龜 下周一頭獎上看16.2億

買1送1！肯德基「紐奧良咔滋雞皮」回歸　全台都買得到

威力彩14億等著你！下半年財運大爆發 「4生肖」終於熬出頭

試用期將結束！他聽完員工福利後傻眼 網笑：我當工讀就好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。