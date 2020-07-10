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安心旅遊最好去處！30經典山城小鎮一次看 集滿可抽5萬

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍說，安心旅遊最好去的地方就是這些經典小鎮。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍說，安心旅遊最好去的地方就是這些經典小鎮。記者曹悅華／攝影

為推動小鎮漫遊年，交通部觀光局於去年遴選40個特色小鎮，今年延續小鎮熱潮，遴選出30個經典/山城小鎮，並於今天舉辦「2020台灣經典／山城小鎮聯展暨小鎮護照(2.0)發表會」，集滿全部小鎮最高可抽5萬現金。交通部長林佳龍說，安心旅遊最好去的地方就是這些經典小鎮。

林佳龍說，今年小鎮加上山脈旅遊，是去年第一次觀光局30個小鎮加客委會10個客庄小鎮的延伸，本來去年就結束了，今年再選出30個，後續目標至少要滾動式增加到100個小鎮。觀光局除了補助實質上建設行銷經費，更重要是把小鎮做為未來精緻旅遊最好產品推銷出去。

林佳龍也說，小鎮的機會來了，讓過去一年出國8000億產值轉到國內旅遊，小鎮就發了。希望國人申請小鎮護照，參加摸彩，護照也非常有紀念性，把小鎮特色都寫在裡面，不管是生態風景還是人文故事，統統在裡面，希望能協助國內旅遊轉型。

觀光局說，台灣小鎮之美，一直深受民眾喜愛，今年配合推動2020年「脊梁山脈旅遊年」，結合小鎮及台灣特有山脈旅遊，導引遊客透過深度旅遊體驗在地文化，帶動新一波小鎮漫遊熱潮，另明年小鎮推廣將升級3.0，配合交通部觀光局行銷主軸「自行車旅遊年」，邀請大家騎自行車漫遊小鎮。

觀光局說，接續去年熱潮，再度推出小鎮漫遊護照2.0，最受歡迎的集章活動也將於7月15日至10月31日再度登場，只要至指定地點，運用實體印章或雲端掃描集滿五個章，就有機會獲得國旅精選遊程與好客民宿住宿券等多項好禮，集滿30個小鎮章，還有機會把5萬元現金抱回家，邀請民眾一起玩遍30小鎮。

觀光局說，使用電子設備輕鬆掃描集章，還有額外加碼獎項，加碼總額高達26萬元，還有現金5萬元等大獎，小鎮旅遊也能帶回滿滿的記憶和豐厚的獎品。

觀光局說，今年也透過「小鎮大富翁」線上遊戲，讓民眾上網解鎖有關30小鎮旅遊特色的問答任務，只要天天上網玩遊戲，完成線上環島，也有機會獲得好客民宿住宿券等，把大獎抱回家。

網紅Iku老師（左）。記者曹悅華／攝影
網紅Iku老師（左）。記者曹悅華／攝影
30個小鎮獲選名單。圖／交通部觀光局提供
30個小鎮獲選名單。圖／交通部觀光局提供
小鎮護照2.0。記者曹悅華／攝影
小鎮護照2.0。記者曹悅華／攝影

觀光局 護照 林佳龍

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