搶客！ 林務局國家森林遊樂區7/15起 每人免費入園1次
7月15日起到今年底，農委會林務局推出國人與持有居留證的外籍人士，均可於太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區，任選1處享免費入園1次的優惠。
林務局表示，國人可在園區售票窗口出示身分證正本，如無身分證的兒童，可以使用健保卡或其他可證明身分文件替代；外籍人士需出示居留證正本，經售票人員辦理入園登記就可入園，如果是自行開車入園的話，仍須繳交停車費用。
林務局表示，森林中芬多精的生物活性可以提升人體免疫力，因應國內疫情趨緩，為鼓勵民眾多到森林踏青，放鬆心情，所以推出免費入園優惠，歡迎大家來做森林浴，強身健體又有益身心。
更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網( https://recreation.forest.gov.tw/ )以及林務局局網( http://www.forest.gov.tw/ )查詢。
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