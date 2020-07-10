飼主認證！吃了發酵地瓜飼料牛隻 變壯宛如「轉大人」

為解決格外品地瓜無處去的問題，產官學研合作研發地瓜發酵飼料，並且進行實驗；現階段台灣有多個牧場、約有5000多頭牛，嘗試採用格外品地瓜加上益生菌發酵而成的芻料餵飼，數月前屠宰發現，肉牛油花分布均勻讓畜牧業者大感意外，未來將以「憨吉牛」名稱，搶攻國產牛消費市場。

台灣肉牛產業發展協會理事長蘇念成表示，過去養牛吃牧草、高粱、精料(飼料)，現在添加了地瓜發酵芻料，說來也怪，地瓜通常暴露在空氣中兩三天就爛掉，且會非常臭；但經過發酵後的地瓜芻料，竟然變得沒有味道，即便在空氣中暴露，沒有臭味也不會腐爛。

蘇念成表示，更讓他意外的是，他這批牛才養了兩個多月，吃了地瓜芻料後，成長速度快，不斷的長高變胖，如同「在灌風」，好像青少年正在「轉大人」。

他說，通常夏天天氣太熱，牛不太吃、胃口不好，但改吃地瓜芻料，牛的適口性佳，吃得多，現階段牧場有近80頭牛在吃，平均每頭牛要吃超過15公斤，一天可以吃一公噸地瓜飼料，營養成分高，健康程度好，牛的毛色漂亮，肉質佳。

他表示，老一輩的畜牧業者都遵循傳統飼養，但時代不一樣，有經過研究試驗，可以更創新改變，除了金門有酒糟牛以外，他認為未來台灣牛，也應該要走出自己的特色。

芸彰牧場場長張志名表示，憨吉牛的油花變得更多，且分布很均勻，肉質明顯感覺比較軟嫩，吃了地瓜芻料的肉牛，對於肉質與油花分布樣態有大幅改善。

張志名說，若牛吃生地瓜換肉率會下降、消化也不好，用青芻方式加溫，破壞酵素因子也把澱粉熟化，等於讓牛吃熟地瓜的原理，牛變得好消化，吃更多，這對飼主來說，油花品質與肉品質有改善，飼養牛到後期，要有好的澱粉才能讓油花進到肉裡去，地瓜芻料就扮演這角色。

他說，他飼養的牛原本就吃胡蘿蔔馬鈴薯，現在在成本不大幅增加的情況下，用地瓜芻料讓肉質更好，因此他也大幅更改飼料配方，原本飼料中玉米占了八成，現在降為六成，由地瓜芻料替代，也能降低對進口飼料的依賴，一舉多得。