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好神！ 報廢地瓜再利用 竟成功養出油花均勻的國產牛

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會、農科院與嘉義大學合作，將格外品地瓜加上益生菌熟成餵牛，經過一年試驗，牛隻肥育(牛長到某個階段要增肥以出現油花)狀況良好，為畜牧業降低飼料成本，也解決台灣格外品地瓜無處去的困擾。圖／農科院動科所資深研究員許宗賢提供
農委會、農科院與嘉義大學合作，將格外品地瓜加上益生菌熟成餵牛，經過一年試驗，牛隻肥育(牛長到某個階段要增肥以出現油花)狀況良好，為畜牧業降低飼料成本，也解決台灣格外品地瓜無處去的困擾。圖／農科院動科所資深研究員許宗賢提供

牛是草食性動物，除了吃牧草、精料(飼料)、胡蘿蔔外，過去也曾有人餵食地瓜，但地瓜中的某成分會讓牛不容易消化、拉肚子；農委會、農科院與嘉義大學合作，將格外品地瓜加上益生菌熟成餵牛，經過一年試驗，牛隻肥育(牛長到某個階段要增肥以出現油花)狀況良好，油花分布均勻，為畜牧業降低飼料成本，也解決台灣格外品地瓜無處去的困擾。

嘉義大學動物科學系暨研究所副教授吳建平表示，早年養豬採用廚餘，也會加入地瓜，因地瓜加入後會與廚餘一同煮熟，因此餵飼動物沒有問題，因非洲豬瘟疫情，現已不再鼓勵用廚餘養豬；但豬牛若食用沒有煮熟的生地瓜，其中含有胰蛋白酶抑制因子，家畜吃了消化不良，且會腹瀉，因此鮮少會採用地瓜育養。

吳建平表示，台灣生產地瓜多，做成產品後格外品也很多，包括太大太小的地瓜、刨下來的皮、削下來的邊角，這些仍富含澱粉與營養，若能夠好好利用，就會是好東西，否則就變成農業廢棄物，因此才思考如何能變成飼料；會以牛來進行實驗，是因為牛的食量大，可以一次解決很多地瓜格外品，但不能生吃，需要煮熟，最後才將地瓜下腳料增加益生菌後發酵熟成後變成飼料餵牛，經過試驗，效果不錯，給牛吃了以後，牛長的速度快、肉質好，打破傳統思考生地瓜不能當飼料的想法。

農科院動科所資深研究員許宗賢表示，這是農委會科技處農生技產「品量產製程及品管技術之建立-副產物高值化方法開發」計畫，原本是朝循環農業思考，最早找的是稻稈，最後選擇了地瓜格外品進行試驗；地瓜採收後無法久放，做加工需要清洗不帶土，但洗過的地瓜放一兩天就爛掉，單光一家業者一年就產生上萬公噸的格外品地瓜，業者頭疼不已。

許宗賢說，後來想到先把格外品地瓜破碎後，加了某些益生菌進行厭氧發酵，發酵一個月後就可以餵牛，成為高級國產芻料，營養價值高、耐存放，解決農業副產物，達到循環農業目標，還打破過去生地瓜餵牛會拉肚子鼓脹的困擾，發酵後的地瓜飼料，可以取代牛肥育用的精料使用；現階段飼料原料是玉米，玉米每公斤要7元、精料每公斤要7到10元，這發酵後的地瓜飼料可取代20%至30%的精料，降低畜牧業者的飼料成本。

金翔生物科技總經理莊金陵表示，台灣一年生產30萬公噸地瓜，格外品約占兩成約6萬公噸，其中有一半都丟在田裡，要有資格做成飼料的還要經過挑選，因此與業者、農民合作，大多挑選都是洗乾淨的、外觀奇怪的、邊角料地瓜，經過益生菌發酵一個月後製成飼料，飼料售價僅玉米的三分之一，餵的牛肉質品質不差，現階段台灣已有5000頭牛正在嘗試，一天就能吃掉15公噸的格外地瓜，解決農民業者的困擾。

益生菌甘薯青貯飼料研發。農科院資深研究員許宗賢(左)，嘉義大學副教授吳建平(中)，金翔生技總經理莊金陵(右)。圖／農科院動科所資深研究員許宗賢提供
益生菌甘薯青貯飼料研發。農科院資深研究員許宗賢(左)，嘉義大學副教授吳建平(中)，金翔生技總經理莊金陵(右)。圖／農科院動科所資深研究員許宗賢提供
研究人員嘗試把地瓜格外品加上益生菌發酵後，製成養牛飼料。圖為益生菌甘薯青貯飼料。圖／農科院動科所資深研究員許宗賢提供
研究人員嘗試把地瓜格外品加上益生菌發酵後，製成養牛飼料。圖為益生菌甘薯青貯飼料。圖／農科院動科所資深研究員許宗賢提供
研究人員嘗試把地瓜格外品加上益生菌發酵後，製成養牛飼料。圖為地瓜原料。 圖／農科院動科所資深研究員許宗賢提供
研究人員嘗試把地瓜格外品加上益生菌發酵後，製成養牛飼料。圖為地瓜原料。 圖／農科院動科所資深研究員許宗賢提供

廚餘 農民 農委會

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