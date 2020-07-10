今晨超美彗星畫過台灣天空 氣象局：明天還有機會

近日清晨4時許抬頭可在魚肚翻白之處，以肉眼見到近23年來最明亮的彗星C/2020 F3(NEOWISE) ，中央氣象局技士鄭振豐今天就捕捉到絕美慧星畫面。氣象局說，明天清晨抬頭往台灣東北方還有機會看到，錯過就要等7月下旬。

鄭振豐說，今天清晨4時在基隆鏡湖公園看到彗星，最近這幾天也都有，只要往台灣東北方就能看到，明天早上也很適合觀測，接下來因為仰角太低，接近天亮就不適合。

鄭振豐說，後續要看到彗星要等到7月下旬，日落後往西北方低空觀看。

C/2020 F3(NEOWISE) 彗星是今年3月27日由NASA紅外線太空望遠鏡所發現，7月3日通過近日點後，目前全台都可以裸眼觀賞到。這顆彗星預計7月中旬前的日出前在東北邊，與7月中旬後的日落後在西北邊，都可用肉眼觀測到。