整理包／三倍券搭客運 各家退換票、找零規定一次看

振興三倍券7月15日上路，台鐵局今天宣布若使用三倍券購買車票不得找零，也不會找三倍券，且皆不得退票，但可以換票，第一次換票免收手續費。台灣高鐵則預計下午公布相關規範。至於客運方面，業者做法趨於一致，皆為不找零、不找三倍券，可換票不得退票。

統聯客運表示，用三倍券購買車票將不會找零，也不會找三倍券；退換票部分，為避免兌現嫌疑，將不可退票，但可以換票，換票規定比照現行作業，不會加收手續費。

和欣客運表示，同樣比照政府規定不找零，也不會找三倍券，另不得退票但可以換票。民眾於窗口購票時將採「現金加上三倍券」的方式因應，舉例來說，若是220元的車票，將協助民眾使用一張面額200元的三倍券再加上20元現金，讓金額都剛剛好，不會多也不會少。

首都客運表示，基本上都會收，原則上不找零、不找三倍券，不能退票可以無限次換票，歡迎民眾多加使用三倍券購票。

阿羅哈客運則於官網公告，振興券等同現金，於購票時不退差額也不可退票，可更改班次，以上優惠適用購買全票及來回票，其它票種恕不優惠。

國光客運則表示，目前還沒有定案，還在做評估。