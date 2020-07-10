快訊

賣壓擋不住！八外資重申買進 大立光慘跌8%

外資連八買！台積電開352.5元、市值9.14兆 齊創歷史新高

暑假不能出國 大地處帶您一秒到日本

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
8月1日(六)「台北大縱走 一起壯遊去」步道導覽活動，將走訪濃濃日式風情的指南宮竹柏參道，彷彿立刻置身日本。圖／北市大地處提供
8月1日(六)「台北大縱走 一起壯遊去」步道導覽活動，將走訪濃濃日式風情的指南宮竹柏參道，彷彿立刻置身日本。圖／北市大地處提供

指南宮是臺北市知名廟宇，自日治時期落成，沿著山勢修建有一條參道通往正殿，沿途種植竹柏，並設有石燈籠，如今多棵竹柏老樹已成參天古木，頗具有特色。大地處近期將步道整修、補植竹柏，將原本破損的石燈籠依原貌修復，恢復昔日的美景。8月1日(六)「台北大縱走 一起壯遊去」步道導覽活動，將走訪濃濃日式風情的指南宮竹柏參道，彷彿立刻置身日本，歡迎親子朋友們趕快報名。

大地處表示，指南宮竹柏參道是今年第三場步道生態導覽解說活動，這條步道屬於台北大縱走的第六段，一端從指南路三段33巷底起始，一端可到達指南宮；若穿過指南宮繼續往貓空前進，則可銜接第七段的樟樹步道、飛龍步道。

這次活動當日上午8時於政治大學正門外側人行道集合，沿著政大外牆、循著指南路往小坑溪、大坑溪交會方向走，小坑溪是以近自然工法整治，溪畔則規劃為小坑溪文學步道，景觀優美。活動將先繞行一段小坑溪畔步道，回到清溪綠地入口處於橋頭有一小巷道可通往竹柏參道山門，於此接上指南宮竹柏參道。大地處科長陳彥成表示，這條步道又稱為指南宮千階步道，因為從山門開始共有1,200級階梯，本次整修時，特別在每100階處，用大理石小石碑做標示。

整修後的參道兼具日式和風建築風格以及古樸趣味–入口牌坊、分列步道兩旁造型典雅的石燈籠、以及途中的終南亭和洗石子休憩座椅等，加上兩旁的百年竹柏、香楠、大葉楠等人工及天然林夾峙，環境清幽宜人。而指南宮正殿前方視野寬廣，近可觀政大校園及貓空景點，遠可眺臺北盆地、淡水河口、大屯山系和觀音山、林口台地等大環境場景。

導覽小隊穿過指南宮正殿，經後山步道朝指南宮纜車站方向走，最終走到綠光平臺，步道音樂會已在此展開，讓悠揚的樂聲洗去一身辛勞。全程參加朋友在此領取紀念品，也別忘了和「遊」字拓印柱合影。

大地處說，屆時將視中央防疫政策之規定，如有必要，仍請參加民眾配合實名制，在報到時為大家量測體溫、記錄等措施，並自備口罩。請大家做好健康防護，一起運動健身，讓大自然提昇我們的免疫力。

指南宮竹柏參道縱走生態導覽活動名額為300人，自7月17日開放報名，額滿為止。歡迎大家上網查詢中華民國自然步道協會官網(https://www.naturetrail.org.tw/)報名，相關資訊亦可至大地處網站(http://www.geo.gov.taipei/)查詢，或撥打電話：(02)2302-5265，將有專人為您提供服務。

政大 淡水河 人行道

延伸閱讀

屏東縣兒童青春藝術節登場 暑假一起play arts

Uniqlo 6月銷售年增26% 看好日本買氣回溫

周末逍遙遊／竹子湖繡球花開 步道好賞花

日經：中、台、韓等10國將納入日本第2波開放入境名單

相關新聞

超划算！台鐵運輸優惠懶人包 7月15日起搭花東列車7折起

為配合中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台鐵局說於7月15日至12月31日推出長、短途交通運輸優惠方案及鐵...

有機會創7月沒有颱風發展紀錄？彭啟明：值得觀察

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這幾天原來位於長江流域的梅雨鋒面顯著的南移，主要降雨集中在浙江、江...

梅雨徘徊華中 吳德榮：未來一周高溫炎熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東亞的大氣型態變化緩慢，未來一周梅雨鋒面在日本至...

解決塞車 國5差別費率增為10倍？

端午連假首日，國五連塞卅二小時，創下最長壅塞紀錄。交通部為此委託中華民國運輸學會召集專家學者座談，為連假塞車找解方。學會...

勇闖溯溪秘境 今年暑假跟著玩家在急流間沁涼一夏

霧台鄉，台灣本島人口最少的鄉鎮，抵達行政中心前，在霧台公路38.9公里岔路處下切，需要30分鐘左右車程才能抵達「新大武部落」。

報復性國旅會帶來新的災難？愈追求CP值國旅品質只會愈爛

出外旅行，還在一味追求CP值嗎？全台40萬戶中高端消費者，1年出國旅費就高達8000億台幣。當疫情讓國旅逆勢看漲，有哪些景點會讓人想一去再去？台灣明明坐擁深厚觀光潛力，願意為旅遊大手筆支出的也大有人在，該如何把握契機、乘勢升級，才不會讓國旅熱淪為一場空？

國5差別費率變10倍？北宜通勤族：一天賺的一半沒了

為替國道五號解決塞車，專家學者建議連假通行費差別費率提高到十倍，北宜通勤族不滿反問：「是在懲罰宜蘭人嗎？」宜蘭市長江聰淵...

看問題／解塞車民怨 要靠國旅「最後一哩路」

端午連假國旅大爆發，國道不少路段大塞車，國五更連塞卅二小時。交通部找專家學者研議解方，提出通行費提高十倍的建議，卻引發宜...

還有機會！威力彩14.6億今摃龜 下周一頭獎上看16.2億

威力彩頭獎14.6億元，台彩今晚表示，今晚頭獎未開出，創下連43摃紀錄，下期、7月13日頭獎累積金額預估上看16.2億元...

健保申報逾2億名單出爐 藥局首度上榜

民國107年醫院財報出爐，健保署首度公布申報健保逾新台幣2億元的基層診所名單，其中遠東聯合診所年賺7900萬元居冠，曾因...

三倍券買台鐵車票規則看這！購票不找零、不退票可換票

為配合政府發放「振興三倍券」，台鐵自7月15日起開放使用三倍券服務。台鐵局說，若使用三倍券購買車票不得找零，也不會找三倍...

【總編開箱】通行費漲至十倍，用路人不上，國五就不塞了？

交通部委託中華民國運輸學會召集專家學者座談，為連假塞車找解方。總計七項建議，除了匝道管制、擴大高乘載路段、時段外；也建議連假期間，不僅國道高速路通行費取消里程優惠，還要加價，差別費率的天花板上限也應從現行的兩倍，提高到十倍。

熱門新聞

財神爺上門了！威力彩獎號出爐 頭獎上看14.6億

連假國5通行費漲10倍？通勤族大罵：根本在懲罰宜蘭人

國5塞車有解方！ 運輸學會建議：通行費應提高為10倍

還有機會！威力彩14.6億今摃龜 下周一頭獎上看16.2億

居然沒清大？5G人才戰開打！半導體業最愛這5校新鮮人！

買1送1！肯德基「紐奧良咔滋雞皮」回歸　全台都買得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。