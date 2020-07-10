暑假不能出國 大地處帶您一秒到日本

指南宮是臺北市知名廟宇，自日治時期落成，沿著山勢修建有一條參道通往正殿，沿途種植竹柏，並設有石燈籠，如今多棵竹柏老樹已成參天古木，頗具有特色。大地處近期將步道整修、補植竹柏，將原本破損的石燈籠依原貌修復，恢復昔日的美景。8月1日(六)「台北大縱走 一起壯遊去」步道導覽活動，將走訪濃濃日式風情的指南宮竹柏參道，彷彿立刻置身日本，歡迎親子朋友們趕快報名。

大地處表示，指南宮竹柏參道是今年第三場步道生態導覽解說活動，這條步道屬於台北大縱走的第六段，一端從指南路三段33巷底起始，一端可到達指南宮；若穿過指南宮繼續往貓空前進，則可銜接第七段的樟樹步道、飛龍步道。

這次活動當日上午8時於政治大學正門外側人行道集合，沿著政大外牆、循著指南路往小坑溪、大坑溪交會方向走，小坑溪是以近自然工法整治，溪畔則規劃為小坑溪文學步道，景觀優美。活動將先繞行一段小坑溪畔步道，回到清溪綠地入口處於橋頭有一小巷道可通往竹柏參道山門，於此接上指南宮竹柏參道。大地處科長陳彥成表示，這條步道又稱為指南宮千階步道，因為從山門開始共有1,200級階梯，本次整修時，特別在每100階處，用大理石小石碑做標示。

整修後的參道兼具日式和風建築風格以及古樸趣味–入口牌坊、分列步道兩旁造型典雅的石燈籠、以及途中的終南亭和洗石子休憩座椅等，加上兩旁的百年竹柏、香楠、大葉楠等人工及天然林夾峙，環境清幽宜人。而指南宮正殿前方視野寬廣，近可觀政大校園及貓空景點，遠可眺臺北盆地、淡水河口、大屯山系和觀音山、林口台地等大環境場景。

導覽小隊穿過指南宮正殿，經後山步道朝指南宮纜車站方向走，最終走到綠光平臺，步道音樂會已在此展開，讓悠揚的樂聲洗去一身辛勞。全程參加朋友在此領取紀念品，也別忘了和「遊」字拓印柱合影。

大地處說，屆時將視中央防疫政策之規定，如有必要，仍請參加民眾配合實名制，在報到時為大家量測體溫、記錄等措施，並自備口罩。請大家做好健康防護，一起運動健身，讓大自然提昇我們的免疫力。

指南宮竹柏參道縱走生態導覽活動名額為300人，自7月17日開放報名，額滿為止。歡迎大家上網查詢中華民國自然步道協會官網(https://www.naturetrail.org.tw/)報名，相關資訊亦可至大地處網站(http://www.geo.gov.taipei/)查詢，或撥打電話：(02)2302-5265，將有專人為您提供服務。