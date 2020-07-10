超划算！ 台鐵運輸優惠懶人包 7/15起搭花東列車7折起

為配合中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台鐵局說於7月15日至12月31日推出長、短途交通運輸優惠方案及鐵道觀光旅遊特別優惠措施，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。

以下為優惠內容：

一、7月份三列次仲夏寶島號蒸汽火車套裝行程888

7月18日(六)、7月25日(六)、8月1日(六)仲夏寶島號蒸汽火車共3列次(玉里─台東)；原價1688元，今年提供五折優惠價格，每人不限票種一律888元。

二、7月15日至12月31日TR-PASS一般版三日券及四人同行三日券六六折優惠

一般版TR-PASS 3日券全票原價1,800元,優惠價1,200元；優待票原價900元，優惠價600元；四人同行版TR-PASS 三日券原價4,200元，優惠價2,800元。

※優惠價格以「購票日」為準，TR-PASS優惠票價不接受預購，旅客僅得於優惠期間臨櫃購買，方可享有本次優惠。

三、7月24日至12月31日花東線莒光號列車24列次80公里以上七折優惠

適用本方案車次：

1.北迴線：

(1)下行：602、642、560、562、554等班次。

(2)上行：605、561、653、611等班次。

2.南迴線：

(1)下行：701(711)、751、707、709、713、715等班次。

(2)上行：702、704、754(706)、710、712、708(758)等班次。

※本方案24列次限定「全票」及「孩童票」適用。

四、觀光列車優惠措施

1.環島之星Hello Kitty繽紛列車31條旅遊套裝行程，每人優惠500元。

2.台鐵局兩天一夜郵輪式列車共計20條旅遊行程，每人優惠500元。