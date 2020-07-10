超划算！ 台鐵運輸優惠懶人包 7/15起搭花東列車7折起
為配合中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台鐵局說於7月15日至12月31日推出長、短途交通運輸優惠方案及鐵道觀光旅遊特別優惠措施，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。
以下為優惠內容：
一、7月份三列次仲夏寶島號蒸汽火車套裝行程888
7月18日(六)、7月25日(六)、8月1日(六)仲夏寶島號蒸汽火車共3列次(玉里─台東)；原價1688元，今年提供五折優惠價格，每人不限票種一律888元。
二、7月15日至12月31日TR-PASS一般版三日券及四人同行三日券六六折優惠
一般版TR-PASS 3日券全票原價1,800元,優惠價1,200元；優待票原價900元，優惠價600元；四人同行版TR-PASS 三日券原價4,200元，優惠價2,800元。
※優惠價格以「購票日」為準，TR-PASS優惠票價不接受預購，旅客僅得於優惠期間臨櫃購買，方可享有本次優惠。
三、7月24日至12月31日花東線莒光號列車24列次80公里以上七折優惠
適用本方案車次：
1.北迴線：
(1)下行：602、642、560、562、554等班次。
(2)上行：605、561、653、611等班次。
2.南迴線：
(1)下行：701(711)、751、707、709、713、715等班次。
(2)上行：702、704、754(706)、710、712、708(758)等班次。
※本方案24列次限定「全票」及「孩童票」適用。
四、觀光列車優惠措施
1.環島之星Hello Kitty繽紛列車31條旅遊套裝行程，每人優惠500元。
2.台鐵局兩天一夜郵輪式列車共計20條旅遊行程，每人優惠500元。
台鐵局說，相關訂票及詳細優惠資訊，請參閱台鐵局官網：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip；另有關TR-PASS票券使用指南，請參閱：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip003/tip311/view10
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