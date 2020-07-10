健保申報逾2億名單出爐 藥局首度上榜

民國107年醫院財報出爐，健保署首度公布申報健保逾新台幣2億元的基層診所名單，其中遠東聯合診所年賺7900萬元居冠，曾因違法受罰的政昇藥局也入列；醫院方面，以林口長庚醫院年賺78億元蟬聯最賺醫院。

根據健保法規定，只要醫療院所領取的健保費用超過一定門檻，就需公布財報，民國102年至106年門檻為4億元，107年首度降至2億元，首次有基層診所入列。

首次上榜的基層診所共有4間，不論醫務收入、整體收入都有盈餘，整體收入賺最多的是遠東聯合診所，申報健保金額高達4.34億元、整體盈餘超過7900萬元；其次為斗六慈濟診所，申報費用2.52億元、賺6000萬元；書田診所申報3.37億元、賺1900萬元；安慎診所申報2.49億元、賺約600萬元。

藥局方面僅有一家為政昇藥局，是國內首間處方宅配藥局，據點設在台北市，卻收取全國處方箋的藥局，向健保署申請的調劑費和藥費多達2.2億元，但整體結餘卻是0元。

過去逐年召開記者會公布醫療院所財報的衛生福利部中央健康保險署，近日悄悄在網站上公布107年醫療院所財報，但不願按往例針對醫療院所財報進行分析。

根據統計，107年領取健保費逾2億元的院所共有217家，包括19家醫學中心、81家區域醫院、112家地區醫院，且首度有4家診所、1家藥局入列。

整體財報結果顯示，107年最賺錢醫院前5名當中，林口長庚醫院賺78.41億元最多，其次依序為高雄長庚醫院賺59.14億元、台灣大學醫學院附設醫院24.23億元、中國醫藥大學附設醫院21.9億元，第5名為台北榮民總醫院19.65億元，擠下去年的桃園長庚醫院。

不過，若單看醫務收入，收入最多的醫院依然是去年的冠軍中國附醫、年賺17.96億元，其次依序為台大醫院15.23億元、高醫附醫8.52億元，第4、5名分別為台北醫學大學附設醫院5.81億元、台北市立聯合醫院5.75億元。

長庚醫院有最賺錢醫院，也有最賠錢醫院，去年嘉義長庚醫院整體虧損多達7.13億元，其次是輔大醫院5億元、麻豆新樓醫院1.26億元、敏盛綜合醫院9000萬元、雲林長庚醫院8900萬元。

對於政昇藥局過去的爭議，健保署副署長蔡淑鈴接受中央社記者訪問時表示，根據現行規定，藥師不可跨縣市送藥到府。

據了解，該藥局藥師曾因執業登記在台北，卻到台中送藥，遭台北市政府認定違法開罰，健保署也追回相關款項，後來這家藥局到各縣市設立藥局進行調劑，但統一到台北申報。

一名不願具名的藥師表示，一年調劑費、藥費要申報到2億元，每月調劑的處方箋至少1萬張以上。

至於該藥局爭議以及整體收入為0，蔡淑鈴僅表示，「不清楚，藥局送財報來，健保署就接受，詳情需詢問該藥局」，不再多做說明。