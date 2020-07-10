有機會創7月沒有颱風發展紀錄？彭啟明：值得觀察

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這幾天原來位於長江流域的梅雨鋒面顯著的南移，主要降雨集中在浙江、江西、福建到湖南、貴州到廣西雲南，同時也延伸到日本，這些區域都仍有顯著降雨。

他說，預期到下周會稍微往北抬，越過長江流域往北，對當地仍會有頗大的壓力，不過長江流域非常大，任何一地方的局部大雨，都可能在某地的降雨中造成影響，仍要值得留意。

彭啟明說，每年6、7月梅雨鋒面大規模對於東亞的影響，本來就是影響很嚴重的天氣事件之一，今年雨量的確略多一些，但也尚未破顯著的極端紀錄，但的確對當地都會有些災情出現，主要還是每個地方面對雨量的經驗與防範不同，有時剛好超過了就會有顯著災情。

而昨天鋒面的高空雲系，有些接近到台灣，多是偏高層的雲系，並沒有顯著的雨勢，台灣仍受到太平洋高壓延伸過來的勢力影響，屬於典型夏季的天氣類型，這幾天高溫炎熱，午後很局部的雷陣雨發展仍持續。中南部的降雨，雖有靠山區的午後雷陣雨，但仍還是偏乾偏熱，還是要注意類似天氣延續到7月中下旬的影響。

他說，預期到7月中下旬都還是類似的天氣，未來要改變還是得等颱風，目前尚未有顯著的改變動態，是否有機會真的成為7月沒有颱風發展的新紀錄，很值得觀察，颱風發展看似容易，但也受到大環境的變化及本身擾動發展的程度，是很複雜機制過程，雖不喜歡颱風帶來的災害，但絕對不能缺少颱風所帶來的雨量，在面對天災的準備上，也能夠預做準備，才能夠減少不必要的困擾。