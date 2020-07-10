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梅雨徘徊華中 吳德榮：未來一周高溫炎熱

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天低層水氣減少，各地晴時多雲，白天高溫炎熱。記者楊德宜／攝影
今天低層水氣減少，各地晴時多雲，白天高溫炎熱。記者楊德宜／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東亞的大氣型態變化緩慢，未來一周梅雨鋒面在日本至華中一帶南北徘徊，台灣持續在其南側太平洋高壓的西緣，低層盛行南風及西南風，中層則有微弱太平洋高壓脊的沉降氣流，天氣高溫炎熱。

他說，清晨上午及午後對流的降雨，則視低層風帶來水氣的多寡，而略有變化；與受太平洋高壓影響時，呈現出穩定、無午後對流的天氣是不同的。

今天低層水氣減少，各地晴時多雲；午後山區有局部陣雨或雷雨的機率。白天高溫炎熱，各地區最高溫大約在36度左右，地理環境較特殊的地點，仍有升至37、38度左右的機率，要注意防曬、防中暑。北部25至37度、中部24至37度、南部23至37度、東部23至38度。

明天至下周四天氣型態變化很緩慢；他說，太平洋高壓不強，無法壓制大氣不穩定度的釋放；清晨上午西南部迎風面有局部短暫降雨，午後山區有對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地亦有受影響的機率，仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨發生的機率。各地天氣晴朗、白天依然炎熱，仍應注意防曬、防中暑。

今天低層水氣減少，各地晴時多雲，白天高溫炎熱。記者楊德宜／攝影
今天低層水氣減少，各地晴時多雲，白天高溫炎熱。記者楊德宜／攝影

高溫 防曬

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