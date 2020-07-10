梅雨徘徊華中 吳德榮：未來一周高溫炎熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東亞的大氣型態變化緩慢，未來一周梅雨鋒面在日本至華中一帶南北徘徊，台灣持續在其南側太平洋高壓的西緣，低層盛行南風及西南風，中層則有微弱太平洋高壓脊的沉降氣流，天氣高溫炎熱。

他說，清晨上午及午後對流的降雨，則視低層風帶來水氣的多寡，而略有變化；與受太平洋高壓影響時，呈現出穩定、無午後對流的天氣是不同的。

今天低層水氣減少，各地晴時多雲；午後山區有局部陣雨或雷雨的機率。白天高溫炎熱，各地區最高溫大約在36度左右，地理環境較特殊的地點，仍有升至37、38度左右的機率，要注意防曬、防中暑。北部25至37度、中部24至37度、南部23至37度、東部23至38度。