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解決塞車 國5差別費率增為10倍？

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北報導
端午連假首日，不僅國五主線塞爆，國五石碇往坪林路段也嚴重回堵，等著上石碇交流道的車流大排長龍。本報資料照片
端午連假首日，不僅國五主線塞爆，國五石碇往坪林路段也嚴重回堵，等著上石碇交流道的車流大排長龍。本報資料照片

端午連假首日，國五連塞卅二小時，創下最長壅塞紀錄。交通部為此委託中華民國運輸學會召集專家學者座談，為連假塞車找解方。學會昨提出七項建議，除了匝道管制、擴大高乘載路段、時段外；也建議連假期間，不僅取消里程優惠，還要加價，另差別費率天花板上限應提高為十倍。

交通部長林佳龍昨受訪說，國道疏導重點是減量分流，費率、高乘載、路線管理都是可能方法，高公局會再做評估，根據過去大數據資料以及學者專家建議，在中秋連假時做疏運調整。高公局說，將就實務面審慎評估，至於通行費提高與否，目前尚無規畫。

改善國道塞車七建議 製表／邱瓊玉
改善國道塞車七建議 製表／邱瓊玉

中華民國運輸學會理事長林良泰建議，現行常態性高乘載不夠，應擴大高乘載路段、時段，例如從國五每個匝道口都實施管制，高乘載時段從現行的尖峰時段三小時，延長為五小時，甚至是六小時，高乘載人數也可考慮從現行三人，在部分尖峰時段提高成四人以上。

此外，國五塞車可藉由台二、台九分流。林良泰說，像觀光局就可在附近多辦活動，吸引民眾前往；甚至可透過「預約制」，抽獎鼓勵民眾自行上網登錄預計出發時間、預計使用哪條道路。

林良泰最後也提到，有關單雙號車牌分流以及預約制措施，建議應要搭配差別費率實施，但目前受限通行費率不得超過兩倍上限的法定規定，無法發揮差別費率效果，建議應先修法打破兩倍上限，連假期間至少提高到十倍，平日廿公里免費也應取消，甚至要加價，才能讓民眾「有感」，進而走替代道路。

林良泰舉例，南港經國五至蘇澳五十四公里，若連假期間國道每公里一元的費率來計算，即便取消廿公里免收費，單程通行費也僅五十四元，差別費率就算提高到法定兩倍上限，最多也只一百元出頭，民眾無感；但若尖峰時段提高為十倍，走一趟就要花五四○元。

中秋連假將屆，林良泰建議，可優先實施匝道封閉，以及擴大高乘載管制路段、時段。

高乘載管制 連假 塞車

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