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國5差別費率變10倍？北宜通勤族：日薪一半沒了
為替國道五號解決塞車，專家學者建議連假通行費差別費率提高到十倍，北宜通勤族不滿反問：「是在懲罰宜蘭人嗎？」宜蘭市長江聰淵也質疑是「國道排貧」之舉，民眾今後使用國道，還要計算有沒有能力，相信交通部長、行政院長、總統都不會答應這樣的政策。
每天往返宜蘭、台北的吳姓上班族說，不是每個人都是休假去玩，很多老百姓還要討生活，專家學者應該去看看，一大早好多宜蘭人要出門到台北工作，通行費漲十倍，等於一天薪水一半都給通行費，是懲罰宜蘭人嗎？
江聰淵說，交通建設不完善造成塞車，政府應該補貼，不是懲罰性加碼通行費。解決塞車問題不該本末倒置，如果用懲罰性措施，會造成民眾不敢來宜蘭，不敢使用道路，讓民眾以為宜蘭是一個不歡迎人家去的地方，陷宜蘭於不義，並不公平。
宜蘭縣政府交通處長黃志良說，政策應該溝通、討論，不是單一措施就可解決問題，需要完整配套。
花蓮縣府建設處長鄧子榆表示，擴大高乘載應會有一定成效，如果要把通行費差別費率調高到十倍，恐會激起民怨，有點太理想化了。
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