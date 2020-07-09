聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情趨緩 華航、長榮接力結束無薪假

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府勞動局今天指出，經積極與航空業者協調，華航已率先6月底結束減班休息，長榮也跟進在7月恢復正常出勤。本報資料照
桃園市政府勞動局今天指出，經積極與航空業者協調，華航已率先6月底結束減班休息，長榮也跟進在7月恢復正常出勤。本報資料照

新冠肺炎疫情疫情衝擊，航空運輸業首當其衝，國籍航空中華航空、長榮航空5月份陸續向桃園市政府通報減班休息（俗稱無薪假），也讓桃園市減班休息人數一度多達6千多人，創下10年新高並首度超越北市，由於疫情趨緩，市府勞動局今天指出，經積極與航空業者協調，華航已率先6月底結束減班休息，長榮也跟進在7月恢復正常出勤，

依勞動局統計，桃園市目前仍有133家、5739人次持續實施減班休息，其中前三業別為航空運輸業6家、2225人次、製造業47家、1643人次、批發業30家、486人次。

由於出入境人數大減，航空運輸業首當其衝，各航空公司考量營運狀況及勞工生計，上半年陸續採取人力調控措施，包括鼓勵勞工排特休假、放寬留職停薪申請限制等，並與勞工協商陸續進行減班休息，市府勞動局指出，鄭文燦市長密切關心桃園市產業經營及勞工權益平衡，經勞動局積極協調，華航、長榮已經確定陸續恢復正常出勤。

因為疫情趨緩，產業衝擊也減緩，依據勞動部最新統計數據，最新一期全台實施減班休息事業單位家數952家、2萬5826人，比上一期減少488家，人數減少近6000人。

桃園市部分，餐飲業、住宿業及旅遊相關產業，減班休息實施人數也有下降，總計減少74家、減少3565人。另，航空運輸業實施減班休息人數也有明顯下降，5月73人、6月暴增至4708人，但現在進入7月已經降至2225人。

市府勞動局呼籲，依勞動部「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，事業單位若已恢復正常營運或減班休息期間屆滿，應立即恢復勞工原有勞動條件，並依原約定工資給付報酬。若事業單位先前已向勞動局通報實施減班休息，需提前結束者，應向勞動局通知取消，並恢復原有正常出勤給薪，以保障勞工工作權益。

疫情 長榮 華航

延伸閱讀

無薪假減6千人 就業好轉是假象 景氣仍「看不到春天」

桃園市推待業者職訓課程 教你當「人氣網紅」

長榮馬拉松開放報名 參賽再加碼送機票、哩程數

聯合航空不敵疫情 全美近半人力恐放無薪假

相關新聞

還有機會！威力彩14.6億今摃龜 下周一頭獎上看16.2億

威力彩頭獎14.6億元，台彩今晚表示，今晚頭獎未開出，創下連43摃紀錄，下期、7月13日頭獎累積金額預估上看16.2億元...

財神爺上門了！威力彩獎號出爐 頭獎上看14.6億

威力彩第109055期今晚開獎，第一區中獎號碼為35、24、17、29、12、03，第二區中獎號碼為04號

雪隧塞車地獄考倒歷任交長 大客車專用道是解藥還毒藥？

端午連假雪隧狂塞30多小時，最近有專家學者為國5塞車提解方，包括建議連假通行費應提高為10倍，讓宜蘭人跳腳。宜蘭縣政府交通處分析，癥結點在台鐵、國道客運等公共運輸搭乘量大降，自行開車大增，才會把路塞爆。台北首都客運集團總經理李建文建議，雪隧連假前夕開放一線作為大客車專用道，或許可讓一些人不想開車出門，減少塞車。

疫情趨緩 華航、長榮接力結束無薪假

新冠肺炎疫情疫情衝擊，航空運輸業首當其衝，國籍航空中華航空、長榮航空5月份陸續向桃園市政府通報減班休息（俗稱無薪假），也...

美通過加熱菸為減害產品？董氏聲明：減少暴露非減害

日前媒體報導，某品牌加熱菸通過美國FDA「菸草減害產品」審核。董氏基金會今發布聲明駁斥，指美國政府並沒有通過加熱菸為「減...

眼中閃耀的陽光成為力量 心理師用畫筆向安寧患者告別

生命雖有終點，但罹癌患者有尊嚴的臨終與生命奮戰精神，也會影響周遭的人。亞東醫院家醫科心理師林欣怡，長期陪伴安寧病患走向生...

國5連假通行費建議漲10倍 花蓮縣議員：不如鼓勵大眾運輸

端午連假國5、蘇花改大塞車，專家學者建議連假擴大高乘載路段時段、國五通行費差別費率提高到十倍等方案。花蓮縣府建設處長鄧子...

中醫只有老人在看？調查：19歲以下六成筋骨痠痛來求助

看中醫不只老年人，年輕人也會看。中醫師公會全聯會公布調查，強調「中醫Can Help」，調查發現有一群「中醫粉」，有八成...

生日當天斷臂 小港醫院歷10小時替他接回

工安意外導致斷臂事件偶有所聞，高雄小港醫院去年一個多月內收治兩起斷臂病例，所幸搶在黃金時間內成功接回，其中24歲的陳先生...

影／學者建議國5連假收10倍通行費 江聰淵：國道排貧

國道5號塞，有專家學者建議，連假通行費差別費率提高到10倍，引發反彈，宜蘭市長江聰淵今天質疑這是「國道排貧」，使用國道還...

醫療決策樹平台 助乳癌患者保住左乳

乳癌一直蟬聯女性好發癌症第一位，且有年輕化的趨勢。然而年輕女性乍聽罹患乳癌，內心除了震撼之外，心中還必須做出許多決策，包...

寮國女臉部腫瘤擠壓變形 來台治療半年重拾笑容

花蓮慈濟醫院去年8月遠赴寮國義診，發現一名右腿血管畸形、行動受阻的13歲女孩班克，以及罹患鼻竇癌，巨大腫瘤嚴重擠壓顱內和...

熱門新聞

財神爺上門了！威力彩獎號出爐 頭獎上看14.6億

國5塞車有解方！ 運輸學會建議：通行費應提高為10倍

連假國5通行費漲10倍？通勤族大罵：根本在懲罰宜蘭人

還有機會！威力彩14.6億今摃龜 下周一頭獎上看16.2億

居然沒清大？5G人才戰開打！半導體業最愛這5校新鮮人！

買1送1！肯德基「紐奧良咔滋雞皮」回歸　全台都買得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。