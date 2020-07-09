疫情趨緩 華航、長榮接力結束無薪假

新冠肺炎疫情疫情衝擊，航空運輸業首當其衝，國籍航空中華航空、長榮航空5月份陸續向桃園市政府通報減班休息（俗稱無薪假），也讓桃園市減班休息人數一度多達6千多人，創下10年新高並首度超越北市，由於疫情趨緩，市府勞動局今天指出，經積極與航空業者協調，華航已率先6月底結束減班休息，長榮也跟進在7月恢復正常出勤，

依勞動局統計，桃園市目前仍有133家、5739人次持續實施減班休息，其中前三業別為航空運輸業6家、2225人次、製造業47家、1643人次、批發業30家、486人次。

由於出入境人數大減，航空運輸業首當其衝，各航空公司考量營運狀況及勞工生計，上半年陸續採取人力調控措施，包括鼓勵勞工排特休假、放寬留職停薪申請限制等，並與勞工協商陸續進行減班休息，市府勞動局指出，鄭文燦市長密切關心桃園市產業經營及勞工權益平衡，經勞動局積極協調，華航、長榮已經確定陸續恢復正常出勤。

因為疫情趨緩，產業衝擊也減緩，依據勞動部最新統計數據，最新一期全台實施減班休息事業單位家數952家、2萬5826人，比上一期減少488家，人數減少近6000人。

桃園市部分，餐飲業、住宿業及旅遊相關產業，減班休息實施人數也有下降，總計減少74家、減少3565人。另，航空運輸業實施減班休息人數也有明顯下降，5月73人、6月暴增至4708人，但現在進入7月已經降至2225人。

市府勞動局呼籲，依勞動部「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，事業單位若已恢復正常營運或減班休息期間屆滿，應立即恢復勞工原有勞動條件，並依原約定工資給付報酬。若事業單位先前已向勞動局通報實施減班休息，需提前結束者，應向勞動局通知取消，並恢復原有正常出勤給薪，以保障勞工工作權益。