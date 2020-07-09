美通過加熱菸為減害產品？董氏聲明：減少暴露非減害

日前媒體報導，某品牌加熱菸通過美國FDA「菸草減害產品」審核。董氏基金會今發布聲明駁斥，指美國政府並沒有通過加熱菸為「減害產品」，只是勉強以該產品為「減少有害物質暴露」，並得採事前申請通過上市。

董氏基金會執行長姚思遠表示，該品牌菸草公司是美國最大、也是全世界最大的跨國菸草公司，為了行銷這款新型菸品，一直對全球的消費者訴求與誤導其為「減害產品」，其在美國境內申請5年，但美國FDA始終不認同、也未通過其加熱菸為「Reduced harm（減害產品）」，最後勉強通過「Reduced exposure（減少有害物質暴露）」。

台北榮總家醫部主治醫師賴志冠也表示，「減少暴露」與「減少傷害」不同，減少暴露未必會帶來傷害減少，致命物質只要少許濃度就會造成重大傷害，更何況是長期暴露。

賴志冠說，美國FDA一再重申「加熱菸是不安全的產品」，從未同意加熱菸是減害產品，更未准許廠商以減害行銷，僅是有條件地通過減少暴露上市，此也說明其立論基礎之正確性仍然不足，仍需收集證據與嚴格監控。

台灣青少年醫學暨保健學會理事長、台大家醫科主治醫師詹其峰表示，美國FDA在缺乏長期科學證據下，雖強調加熱菸不安全，且不同意其減害訴求，但貿然通過予以「減少暴露」上市，無疑使大眾、尤其是兒童與青少年之健康暴露於極大危害，成為菸商產品試驗的白老鼠。據美國研究指出，尼古丁會改變青少年大腦發育，導致反應遲鈍；而另有研究顯示，有七成的吸菸者想戒菸，但新型菸品卻讓大部分想戒菸的人延後戒菸時機，甚至陷入多重尼古丁使用的風險。

詹其峰強調，新型菸品不只無法替成人減少傷害，更造成青少年加入使用新型菸品的行列，甚至成為多重尼古丁成癮的犧牲者，呼籲民眾勿使用加熱菸。