眼中閃耀的陽光成為力量 心理師用畫筆向安寧患者告別

生命雖有終點，但罹癌患者有尊嚴的臨終與生命奮戰精神，也會影響周遭的人。亞東醫院家醫科心理師林欣怡，長期陪伴安寧病患走向生命盡頭，她回想起李大哥，臨終前在花園賞景的眼底世界是多麽美麗，以畫筆繪成「生命中最後美麗的天空」向他告別，獲得第8屆「彩繪希望」繪畫比賽醫療團隊組第三名。

得到「彩繪希望」繪畫比賽的肯定，讓林欣怡驚喜，她決定將獎金全數捐出給院內的「馨寧花園」添購花草，讓更多患者在花園看看世界時，能夠減壓，得到療癒。

林欣怡原本就有繪畫基礎，學生時期曾因車禍損傷脊椎及腰椎，她每天復健、臥床就看著天花板，加上當時有同學因血癌離世，讓她決定成為心理治療師，在亞東醫院家醫科與安寧（馨寧）病房任職，陪伴安寧病人走完最後一哩路。

欣怡畫中的李大哥，大腸癌末期，陷入經常昏睡、偶爾短暫甦醒的階段，但他說，臨終前想再到花園看看世界。

或許冥冥之中有定數，臨終前一天，李大哥清醒了且精神很好，家人推著他到馨寧花園，看著藍天白雲、陽光和煦，一旁花草繁盛，李大哥心情很好。當下她看見李大哥眼睛反射著藍天白雲，於是她拍下照片。隔天一早，李大哥離世。

畫作得獎後，欣怡非常驚喜，立即與李大哥的女兒聯繫，大家都相當高興。欣怡說，誰說患者臨終前只能一直躺在病床看著天花板？住在安寧病房也可以做其他事，只要患者想要或有意義的，醫護人員都願意努力嘗試。她感謝畫作獲得肯定，對她也是一種療癒。

癌症希望基金會表示，第8屆彩繪希望共選出癌症病友、親友、醫療團隊及兒童特別組共31幅得獎作品，即日起線上展出。明天（10日）中午12點30分，更在臉書粉絲團進行直播，邀得獎者線上座談並透過其日常生活的紀錄，讓大眾能一窺藏在畫作背後的故事，觀看內容請上臉書搜尋「癌症希望基金會」。