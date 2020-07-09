中醫只有老人在看？調查：19歲以下六成筋骨痠痛來求助

看中醫不只老年人，年輕人也會看。中醫師公會全聯會公布調查，強調「中醫Can Help」，調查發現有一群「中醫粉」，有八成的人一年內看過中醫，更有近三成民眾每個月都要看中醫。看中醫的年輕人愈來愈多，如19歲以下青少年，六成曾因筋骨痠痛求助中醫，20到29歲，每3人中就有1人每月找中醫調理身體。

中醫師公會全聯會理事長柯富揚表示，中醫面向多元，最大宗的跌倒扭挫傷等傷科、腸胃、肝腎功能、慢性病等，都是中醫強項，感冒也可以看中醫，已有中西醫共治模式。但是，車禍等外傷、早期癌症治療等，需透過如X光、電腦斷層掃描等影像檢查，建議先透過西醫檢查、檢傷分類與治療，中醫後續處置或輔助治療。

「中醫醫療認知與行為」網路調查，由中醫師公會全國聯合會與康健雜誌合作，今年4月針對1112名民眾進行網路問卷調查。調查發現，一年內看過中醫的人接近8成，而每月都要看中醫至少一次的「中醫粉」逾三成，又以30到39歲的人最多（41%），20到29歲（36.2%）及40到49歲（36.5%）。另外，有症狀才看中醫的人則占了一半以上。

調查也發現，民眾對中醫藥的看法從「養生」走向「科學專業」，有62%受訪者知道中醫師可透過健保卡判讀其他醫院的檢驗報告；96%受訪者知道針灸除治療筯骨傷害也能治其他疾病，還有81%的受訪者知道有「科學中藥」。

至於民眾看中醫的原因，柯富揚表示，民眾最常因為「調理身體」、「呼吸系統」等問題來找中醫，如小感冒、手腳冰冷、婦科、水腫、睡不好等問題，都是不少患者的長期困擾。

柯富揚強調，說傷科一向是中醫的寶，求診者占中醫科別六成。調查也顯示，19歲以下年輕人有超過6成都因「筋骨痠痛」問題求診中醫。