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自然而然劇團 親子劇中體會環保

聯合報 / 記者何定照
結合環保的自然而然劇團，今夏在華山親子表藝節內推出環保親子小戲「滾地球」。自然而然／提供
結合環保的自然而然劇團，今夏在華山親子表藝節內推出環保親子小戲「滾地球」。自然而然／提供

結合環保的自然而然劇團，今夏在華山親子表藝節內推出環保親子小戲「滾地球」，透過無語言的肢體劇場輔以回收再製而成的服裝及小偶，以肢體、回收再製的道具，帶領親子族群體會人與自然生物間的關係。7月10日至12日演出11場。

此次演出講述數則與動物、植物相關的現代寓言故事。長長的水蓮進到盤子裡之前長什麼樣子，如果用廚房常見的蔬果扮裝，紅色的紅蘿蔔做耳朵，咖啡色的牛蒡當尾巴，會扮成誰？這些自然生態的冷硬知識，將在演出中轉化成逗趣的現代寓言短劇。

劇團取名「自然而然」，是希望從自身出發，將廢棄物賦予新生，回收物作為舞台布景、二手衣改造作為戲服，往往驅車前往成衣廠收集邊角布、漁港剪下廢棄漁網，甚至找上專門收集海洋廢棄物的公司尋求合作，好落實「零廢棄」劇場理念，並將劇團四處尋求而來的回收物，利用編織、拼貼、車縫等技法，製作出精美且極具造型感的演出服裝。

除了透過演出推廣環保理念，「滾地球」也用各種角度傳達環境保育的重要性。本次和友善環境生活雜貨、水滴文化等合作，共同推廣一系列大自然主題繪本，在演出前台展示及販售。購票洽兩廳院售票系統。

親子 劇場

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