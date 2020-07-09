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生日當天斷臂 小港醫院歷10小時替他接回
工安意外導致斷臂事件偶有所聞，高雄小港醫院去年一個多月內收治兩起斷臂病例，所幸搶在黃金時間內成功接回，其中24歲的陳先生才上工月餘，斷臂那天正巧是他生日，母親趕到醫院時都哭昏，原本他以為人生無望，幸好醫療團幫他接合，絕處逢生。
高雄小港醫院位在重工業區，時而收治因工安意外求診的病患，去年8月起一個多月內，先後有陳姓及劉姓兩名勞工發生斷臂意外，由前副院長傅尹志領軍的顯微外傷小組，召集骨科、整形外科、麻醉科與重症照護團隊成功接合。
陳、劉兩人扯斷手臂的位置都在上臂，接合難度偏高，但小港醫院悉心為他們清創、接血管、神經、縫合皮瓣，歷經近10個月的復建，兩人手臂逐漸回復知覺。
陳先生昨天現身說法透露，當時他才上班一個多月，從事壓鐵工作，8月間上班時右上臂被機械截斷，他看著自己的斷臂，腦筋一片空白。陳母說，當天剛好是兒子24歲生日，她一早還到市場買麵線準備晚上幫兒子慶生，卻在近午接到電話指兒子出意外。兒子經復建近10個月，有一天手指能夠動彈，當下那一刻，她感動莫名。
50歲劉先生是左臂被機器扯斷，事發時合併氣、胸血胸，肋骨及右前臂骨折，經醫療團隊搶時間接合，如今已慢慢回復，不過昨天他對雇主在事發後沒有主動關切醫療及生活需求，讓他身心俱疲，因此頗不諒解。
小港醫院骨科醫師劉文智表示，斷臂接合需經過精細的顯微手術，耗時約10個小時，像劉先生輸血達4000多CC.，相當於全身血液換過一 輪。骨科醫師呂俊寬則說，斷臂送醫接合的黃金時間僅4小時，民眾萬一 碰上不幸，記得以生理食鹽水或乾淨的開水浸濕的紗布包裹好裝進塑膠袋裡，外層再用冰塊冰鎮，盡速送醫。
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