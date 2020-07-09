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三總啟動雲端數據中心 即時掌握癌症患者放療安全品質

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
三軍總醫院與承業生醫今簽訂醫療合作備忘錄，在資訊安全為前提的私有雲架構下，「雲端數據中心」提供醫療資訊共享平台，三總院長蔡建松表示，整合大數據資料庫及數據視覺化是醫院未來發展的方向。記者陳婕翎／攝影
三軍總醫院與承業生醫今簽訂醫療合作備忘錄，在資訊安全為前提的私有雲架構下，「雲端數據中心」提供醫療資訊共享平台，三總院長蔡建松表示，整合大數據資料庫及數據視覺化是醫院未來發展的方向。記者陳婕翎／攝影

三軍總醫院「雲端數據中心」今正式啟動，成為全台第一家導入放射腫瘤部全方位整合系統的醫療中心，將醫療照護服務延伸，使病患的跨科照護更為準確便捷，客製化醫療作業系統自動監控警示讓病患安全更升級，大幅提升癌症患者治療品質、安全與效率。

三軍總醫院與承業生醫今簽訂醫療合作備忘錄，在資訊安全為前提的私有雲架構下，「雲端數據中心」提供醫療資訊共享平台，三總院長蔡建松表示，整合大數據資料庫及數據視覺化是醫院未來發展的方向，三總過去致力病歷資訊化，但放射腫瘤患者卻是化外之地，只能仰賴人工。

但三總放射腫瘤部主任林群書表示，癌症患者每次放射治療後的成效及互作用都須納入調整療程考量，如有一名乳癌患者需照射25次放療，但只做五次就出現嚴重曬傷，放射腫瘤科主治醫師透過該套系統可直接調閱患者治療進度，即可快速評估其是否有免疫系統問題，調整療程。

林群書也說，部分乳癌患者接受放射治療會可能出現可能會造成拉肚子等互作用，為釐清腹瀉原因，就需要執行腹部影像檢查，放射腫瘤部全方位整合系統也能輕鬆查看其他科別對同一名癌症患者執行的療程、影像檢查及所有基本資料，甚至不怕同名同姓患者躲過健保卡核對身份。

對於醫療人員而言，林群書介紹，電子化作業環境，可簡化醫護人員繁瑣的行政工作，透過資訊技術的優勢，不受跨院區的影響和限制，客製化將系統導入，讓醫師可以快速安全取得病患資料，護理師能更有效率照護和交班。

承業生醫副董事長李典穎表示，醫療全方位整合系統，能夠有效提升設備與設備之間的鏈接，藉由雲端共享平台，優化醫療作業流程，不僅解決過往資訊不同步、異地無法共享使用問題，連結雲端數據中心與數據分析，減少人為疏失、減少重覆作業與追蹤的時間。

腫瘤 乳癌 醫護人員

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