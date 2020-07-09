醫療決策樹平台 助乳癌患者保住左乳

乳癌一直蟬聯女性好發癌症第一位，且有年輕化的趨勢。然而年輕女性乍聽罹患乳癌，內心除了震撼之外，心中還必須做出許多決策，包括是否家庭、經濟，甚至外觀，因此該如何選擇不同的醫療方式，就變成非常複雜。台北榮總推出專門針對乳癌治療設計的醫病共享決策術（SDM Tree）平台，透過不同介面讓病人更容易了解並選擇適合自己的治療方式，也增加醫病溝通效率。

北榮副院長陳適安則表示，醫病共享決策除了醫護人員與病人、家屬都能參與醫療決策外，更重要的是「依照指引還有很多可以商量的地方」。

42歲的陳小姐，去年底確診為第二期乳癌。她說當下聽到罹癌，「再怎麼理性的人都無法思考」，且除了震驚之外，對於乳癌該怎麼辦完全沒有概念。而在網路上到處查找相關資料，卻「越搜尋越慌」。

加上當時因為腫瘤已達3至4公分，主治醫師建議以乳房全切除的方式治療。但陳小姐認為乳房是女性重要的第二性徵，也是外貌自信來源，因此「遲遲無法跨出心房」，無法接受術後乳房重建。

北榮乳房醫學中心主任曾令民表示，乳癌針對不同病況的治療方式多元，而醫病共享決策最重要的第一步便是讓患者知道不同治療的好處以及壞處，接著是要讓患者充分表達價值觀以及確定病人了解每一個治療選項可能的結果，最後才是醫師與患者一起做出最有利的醫療決策。

因此北榮推出的醫療決策樹平台彙整乳癌治療方式以及常見的問題，並讓病人針對最在意的因素，包括家庭生育、生活品質、醫療費用、外觀等，進行排序，再給予加權分數。最後平台畫出圓餅圖，讓患者找出適合自己的治療方式，並帶往診間和醫師討論，增加溝通效率。

陳小姐詳讀內容並做完測驗後，不僅更了解自己在意的是什麼，以及對於半年到一年期間會面臨什麼樣的抉擇，也有更清楚的輪廓，並且更容易和醫師討論適合的治療方式。最後，她透過先化療在局部切除的方式，成功將左邊乳房保留下來，癌細胞到目前為止也控制得很好。

北榮乳房醫學中心主治醫師趙大中則認為，年輕乳癌患者面臨更多家庭、生子、經濟等決策困境，平台提供的選擇不僅是0和1的選項，而是從患者的回答中，給予不同的加權和排序，讓他們了解自己真正的需求，決定出最有利的治療方式。