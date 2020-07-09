快訊

金管會出手了 大同股東會爭議案移送檢調

遭終止上市又涉8天洗錢50億 奕智博代理執行長聲押獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫療決策樹平台 助乳癌患者保住左乳

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
北榮針對乳癌治療推出醫病共享決策術（SDM Tree）平台。記者楊雅棠／攝影
北榮針對乳癌治療推出醫病共享決策術（SDM Tree）平台。記者楊雅棠／攝影

乳癌一直蟬聯女性好發癌症第一位，且有年輕化的趨勢。然而年輕女性乍聽罹患乳癌，內心除了震撼之外，心中還必須做出許多決策，包括是否家庭、經濟，甚至外觀，因此該如何選擇不同的醫療方式，就變成非常複雜。台北榮總推出專門針對乳癌治療設計的醫病共享決策術（SDM Tree）平台，透過不同介面讓病人更容易了解並選擇適合自己的治療方式，也增加醫病溝通效率。

北榮副院長陳適安則表示，醫病共享決策除了醫護人員與病人、家屬都能參與醫療決策外，更重要的是「依照指引還有很多可以商量的地方」。

42歲的陳小姐，去年底確診為第二期乳癌。她說當下聽到罹癌，「再怎麼理性的人都無法思考」，且除了震驚之外，對於乳癌該怎麼辦完全沒有概念。而在網路上到處查找相關資料，卻「越搜尋越慌」。

加上當時因為腫瘤已達3至4公分，主治醫師建議以乳房全切除的方式治療。但陳小姐認為乳房是女性重要的第二性徵，也是外貌自信來源，因此「遲遲無法跨出心房」，無法接受術後乳房重建。

北榮乳房醫學中心主任曾令民表示，乳癌針對不同病況的治療方式多元，而醫病共享決策最重要的第一步便是讓患者知道不同治療的好處以及壞處，接著是要讓患者充分表達價值觀以及確定病人了解每一個治療選項可能的結果，最後才是醫師與患者一起做出最有利的醫療決策。

因此北榮推出的醫療決策樹平台彙整乳癌治療方式以及常見的問題，並讓病人針對最在意的因素，包括家庭生育、生活品質、醫療費用、外觀等，進行排序，再給予加權分數。最後平台畫出圓餅圖，讓患者找出適合自己的治療方式，並帶往診間和醫師討論，增加溝通效率。

陳小姐詳讀內容並做完測驗後，不僅更了解自己在意的是什麼，以及對於半年到一年期間會面臨什麼樣的抉擇，也有更清楚的輪廓，並且更容易和醫師討論適合的治療方式。最後，她透過先化療在局部切除的方式，成功將左邊乳房保留下來，癌細胞到目前為止也控制得很好。

北榮乳房醫學中心主治醫師趙大中則認為，年輕乳癌患者面臨更多家庭、生子、經濟等決策困境，平台提供的選擇不僅是0和1的選項，而是從患者的回答中，給予不同的加權和排序，讓他們了解自己真正的需求，決定出最有利的治療方式。

乳癌

延伸閱讀

六旬婦患乳癌手臂淋巴腫 整合性退腫治療獲改善

胸部有硬塊不一定是乳癌！每個人都要會的簡易自我檢查法

相關新聞

生日當天斷臂 小港醫院歷10小時替他接回

工安意外導致斷臂事件偶有所聞，高雄小港醫院去年一個多月內收治兩起斷臂病例，所幸搶在黃金時間內成功接回，其中24歲的陳先生...

影／學者建議國5連假收10倍通行費 江聰淵：國道排貧

國道5號塞，有專家學者建議，連假通行費差別費率提高到10倍，引發反彈，宜蘭市長江聰淵今天質疑這是「國道排貧」，使用國道還...

澎湖團搶翻？訂團付全額被旅行社放生 網友怒：旅行全泡湯

開開心心預訂了旅遊團，也付了全額，過了好幾天主動聯絡才發現竟然已經額滿不成團，想改訂其他旅遊團也來不及了，期待好久的旅行全泡湯，令網友超級氣憤。

12縣市飆高溫！ 注意防曬、慎防熱傷害

太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局針對12縣市發布高溫資訊，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率...

醫療決策樹平台 助乳癌患者保住左乳

乳癌一直蟬聯女性好發癌症第一位，且有年輕化的趨勢。然而年輕女性乍聽罹患乳癌，內心除了震撼之外，心中還必須做出許多決策，包...

寮國女臉部腫瘤擠壓變形 來台治療半年重拾笑容

花蓮慈濟醫院去年8月遠赴寮國義診，發現一名右腿血管畸形、行動受阻的13歲女孩班克，以及罹患鼻竇癌，巨大腫瘤嚴重擠壓顱內和...

疫情衝擊全球航班！過多的飛機餐庫存各國這樣處理

因新冠肺炎疫情導致全球的飛行航班驟減，各國航空公司便將大量的飛機餐庫存銷售給一般民眾，在轉售飛機餐尋得紓困的同時，也藉由捐贈做社會貢獻，成功解決部分可食餐點、解決業者生計、以及因供應鏈脫節而引起的糧食短缺等問題！

瞄準疫情商機 口罩與清潔用品廠合推防疫包

新冠肺炎疫情持續，世衛組織防疫專家疫情更警告疫情冬季可能大爆發，台灣知名口罩紙巾、清潔用品廠商異業合作，規畫推出口罩、濕...

國5通行費漲10倍？ 林佳龍：高公局會再評估

端午連假首日，國道5號連續塞車32小時，創下最長壅塞時段紀錄。為此，交通部委託中華民國運輸學會召集專家學者進行座談，為連...

重拾夢想力量 惡癌藝術家阿布感謝無條件種下希望的人

從未做過傷害自己的事，卻毫無預警地被死神選中，被宣告惡疾難醫、隨時可能死在手術台上，任誰都難坦然接受。29歲的插畫家「阿...

長榮馬拉松開放報名 參賽再加碼送機票、哩程數

以推動台灣觀光為使命，已連續第三年舉辦的「長榮航空城市觀光半程馬拉松」，至今累計逾43國、數萬名跑者一同感受台灣、台北之...

辦公室工作耗腦力 可減緩認知退化

在辦公室工作能減緩認知功能退化！一般認為成日坐在辦公室工作會對健康造成許多不良影響，但近期康橋大學一項研究顯示，從事靜態工作（多為辦公室工作）的人，不論教育程度如何，日後認知功能的退化速度較慢。目前研究人員推斷出的原因為，靜態工作多比較耗腦力，但還需要進一步的研究確認。

熱門新聞

國5塞車有解方！ 運輸學會建議：通行費應提高為10倍

連假國5通行費漲10倍？通勤族大罵：根本在懲罰宜蘭人

居然沒清大？5G人才戰開打！半導體業最愛這5校新鮮人！

史上最慘澹求職季！畢業生找工作面試必備「這兩題」

買1送1！肯德基「紐奧良咔滋雞皮」回歸　全台都買得到

男友提議兩人月生活費預算總共6千元 她崩潰喊沒未來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。