寮國女臉部腫瘤擠壓變形 來台治療半年重拾笑容
花蓮慈濟醫院去年8月遠赴寮國義診，發現一名右腿血管畸形、行動受阻的13歲女孩班克，以及罹患鼻竇癌，巨大腫瘤嚴重擠壓顱內和眼鼻的53歲板太太。2人在去年10月到花蓮慈濟醫院治療，歷經漫長的治療期，歷經6個月，在醫療團隊努力下移除病灶，幫助他們恢復健康，重拾笑顏。
由於在寮國生病看醫生得翻山越嶺，對於貧民來說經濟上也負擔不起，板太太臉上的鼻竇癌腫瘤大到影響呼吸，甚至增生快速，不僅堵住鼻腔，且腫瘤侵蝕鼻中膈，造成雙側鼻塞，鼻孔不時化膿、流出血水，不只影響到呼吸功能，鼻子、左眼都被擠壓變形，就連左眼視力也逐漸變得模糊。
經過醫療團隊3次引導式化療及手術重建，板太太臉上的大腫瘤切除，且術後3個月沒有復發，已能正常呼吸、吃飯和說話。原本的她都用一塊布遮臉不敢見人，如今面部恢復平整，板太太終於露出笑容，很感謝醫護人員的治療，還有翻譯志工的陪伴。
另一位女孩班克右腿罹患動靜脈血管畸形，還有拳頭大的腫瘤，垂掛在兩腿間，影響到如廁及行動；右臀部下方因摩擦產生小傷口，儘管擦了藥膏，傷口在走路時的反覆摩擦下，始終無法癒合。
慈濟整形暨重建外科主任李俊達表示，在台大醫院整形外科主任戴浩志協助下，順利切除270公克的腫瘤，術前先塞住腫瘤停止供血，待發黑萎縮後，使用超音波刀邊切除，邊將血管阻塞，不僅對正常的皮膚組織傷害較小，也能降低出血量。現在班克可以正常行走，日前還去七星潭玩，笑得十分開心。
外科醫學發展中心主任賴鴻緒指出，腫瘤不論大小，只要位置長得不好，就會增加手術治療困難度。像是罹患鼻竇癌的板太太，腫瘤長在臉部，不僅麻醉是一大考驗，在臉部做手術會影響到眼鼻、嘴巴、神經、血管與肌肉，是外科中最具挑戰性的手術；而班克的動靜脈畸形瘤長在兩腿間，不僅讓她「坐立不安」，也考驗外科醫師的技術與智慧，如今看到板太太與班克重拾笑容，也為他們感到高興。
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