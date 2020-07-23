快訊

錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

午後雷陣雨狂襲！南到北防大雨 氣象局：恐下到入夜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被酸敗家子…7年級黃亮勛接班霹靂 用新媒體挑戰布袋戲新世代

聯合新聞網 / 104BeAGiver掌聲

黃亮勛，霹靂布袋戲第五代接班人，生在布袋戲的大家族，活在偶動漫的新年代，2019年9月接任霹靂布袋戲總經理，Y世代的七年級生扛起百年家業，搞砸過《奇人密碼》慘虧三億，卻用《東離劍遊紀》讓日本人買單，用Netflix播映《刀說異數》，超過190國看到布袋戲。接班前後，火花四射！

他說：「《奇人密碼》慘賠三億，鄉民酸我是敗家子、富二代，委屈啊！覺得很受害！我只是編劇，可是人家就是把你當老闆的兒子看，也只能擔了。不過，這也讓我變得『粗暴』，反正最後都是我被罵，要死，也要死在自己手裡！」

回家！一把火，燒出接班情

黃亮勛從小在雲林虎尾長大，喜歡兒時天真單純的歲月！「我功課一直都很好，隨便考都第一名，沒怎麼念書，反而花很多時間打電動。」他的父親黃強華─黃海岱布袋戲家族第三代成員，從沒特別要求他的功課、也沒討論過接班，黃亮勛讀台大生化系、政大科管所，組樂團、玩音樂、詞曲創作，「我就一直探索自己到底喜歡什麼啊！」

直到2010年9月30日凌晨五點多，還在當兵的黃亮勛接到電話「片廠失火了。」匆忙趕回家，只見現場一片焦黑，上百尊戲偶付之一炬，爸爸、叔叔、片廠老同事個個不捨與悲痛。「布袋戲對很多戲迷來說，可能是愛人，但對我來說，是像家人般存在。平時覺得什麼都理所當然，但發生重大的事，才發現連結很深，那是不可切斷的一部分。」學霸高材生不再探索，決定回家！

跌跤！當rocker操盤偶動漫，迎來慘痛四不像

黃亮勛先當編劇，不直接空降到管理層。即便從擅長的創作切入，2015年初試啼聲《奇人密碼》仍慘遭滑鐵盧！

「布袋戲門檻其實很高，除了劇情本身連貫性、台語配音逐漸式微，加上台詞很多都是詩詞、文言文，真的不是那麼好理解。」黃亮勛為了消除世代隔閡，《奇人密碼》想做給小學生看、國語發音、以張騫通西域為故事背景、從環保議題出發，集奇幻、冒險、3D偶動漫、布袋戲電影之大全，也大張旗鼓成立動畫公司，耗時超過三年、投入超過三億，票房僅約兩千萬。

黃亮勛坦承「這是一部很失敗的作品！」製作初衷、立意良善，但執行能力不足，所有環節都走偏了，「最後成品變成一個四不像。」

一齣戲的成敗，豈只是一位編劇的責任，但黃亮勛得一個人扛！他咀嚼失敗的苦味，也突破不想管事的低調。黃亮勛如何砍掉重練，善用新媒體通路，另闢戰場，讓傳統布袋戲再起？

【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

布袋戲 電影 台大

延伸閱讀

「與惡」全員到齊拍第二季？林予晞揭露聚會為了這件事

北科大與霹靂首開通識課 境外生操偶體驗傳統文化

陳其邁陣營添文宣戰力 向蘇系借將

杭州靈隱寺又招人了 不需要出家

相關新聞

午後雷陣雨狂襲！南到北防大雨 氣象局：恐下到入夜

中央氣象局稍早發布即時天氣訊息指出，今天大台北東側及南側地區易有局部午後雷陣雨發生，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

雨彈來襲！ 對流雲系發展旺盛 11縣市大雨特報

中央氣象局對11縣市發布大雨特報。受到午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天南投縣及西半部山區有局部大雨發生的機率，...

花東快速道路 最快年底啟動可行性評估

蘇花改全線通車後，大幅縮短宜蘭到花蓮的通行時間，也讓平日、假日的車流量暴增，立法院去年底決議重啟花東快速公路可行性評估，...

安全帽加裝行車記錄器 經部、交部將擬管理方式

隨著科技進步，消費者會在安全帽加裝「藍牙影音播放」及「攝影功能」等3 C產品或「竹蜻蜓」之類的裝飾品。經濟部標準檢驗局已...

炎炎夏日就想衝戶外 雙北熱門露營享受寧靜時刻

炎炎夏日不少人想要前往戶外遠離塵囂，近年來露營風氣盛行，大台北地區有不少露營地點，包含台北貴子坑露營場、新北汐止白匏湖農...

振興三倍券暢遊宜蘭星光樂園 嘛吔通

在宜蘭冬山河親水公園舉行的「童玩星光樂園」，每天下午4點到晚上9點免票入園，文化局今天宣布持振興三倍券可以在園區內賣店及...

從江蕙、費玉清到蔡依林 翻開舞台音響教父的一頁音樂傳奇

推開穩立音響的門，一堵厚實的牆豎立眼前，一張又一張的演唱會後台通行證密密麻麻的堆疊在上頭，定睛一看，全都是叫得出名號的國內外大明星，讓人忍不住「哇！」的驚嘆一聲。

被酸敗家子…7年級黃亮勛接班霹靂 用新媒體挑戰布袋戲新世代

黃亮勛，霹靂布袋戲第五代接班人，生在布袋戲的大家族，活在偶動漫的新年代，2019年9月接任霹靂布袋戲總經理，Y世代的七年級生扛起百年家業，搞砸過《奇人密碼》慘虧三億，卻用《東離劍遊紀》讓日本人買單，用Netflix播映《刀說異數》，超過190國看到布袋戲。接班前後，火花四射！

林佳龍宣導「行人看到大車退三步」惹議 交通部澄清：絕非人讓車

為教導高齡者過馬路，豐原監理站特地找來交通部長林佳龍，拍攝影片宣導秒數短勿過、大車內輪差等概念，卻因影片中提到「碰到大車轉彎先退3步、等他過再走」引發網友砲轟，認為這樣的觀念與「車應禮讓人」的基本路權觀念不符，交通部長帶頭傳播錯誤觀念，十分不可取。

中秋國慶連假離島班機 7月27日同步開放訂位

今年中秋節及國慶日分別有四天及三天連假。交通部民航局今天宣布，針對目前需求較高之金門、澎湖及馬祖航線已協調航空公司妥適規...

大齡媽媽飆升2.4倍 我逾35歲生第1胎女性比例 創10年新高

台灣女性有多晚才生孩子？數字恐超乎你我想像，據內政部最新人口統計資料顯示，去年國內女性35歲以上才生第1胎比例創十年新高...

口罩邊境查驗上路兩周 197萬片口罩叩關

隨著新冠肺炎持續延燒，各國皆投入醫用口罩的生產，然而國際間卻時有「劣質口罩」的事件發生。衛福部食藥署日前宣布，自7月7日...

熱門新聞

英文可當一技之長嗎？ 網友揭「台灣業界真實面」超殘酷

全台最頂級迴轉壽司「金澤美味壽司」海外首店進駐SOGO

萊爾富7月24日加量開放5000盒 「薰衣紫醫療口罩」限量預購

中獎指南！威力彩狂飆25億 全台最會中頭獎「縣市」、最易中3大星座曝光

就是不愛清口袋…妹洗衣見整包「三倍券碎片」崩潰：還有救嗎？

屈臣氏會員23日起不限金額消費換購中衛口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。