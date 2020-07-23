被酸敗家子…7年級黃亮勛接班霹靂 用新媒體挑戰布袋戲新世代

黃亮勛，霹靂布袋戲第五代接班人，生在布袋戲的大家族，活在偶動漫的新年代，2019年9月接任霹靂布袋戲總經理，Y世代的七年級生扛起百年家業，搞砸過《奇人密碼》慘虧三億，卻用《東離劍遊紀》讓日本人買單，用Netflix播映《刀說異數》，超過190國看到布袋戲。接班前後，火花四射！

他說：「《奇人密碼》慘賠三億，鄉民酸我是敗家子、富二代，委屈啊！覺得很受害！我只是編劇，可是人家就是把你當老闆的兒子看，也只能擔了。不過，這也讓我變得『粗暴』，反正最後都是我被罵，要死，也要死在自己手裡！」

回家！一把火，燒出接班情

黃亮勛從小在雲林虎尾長大，喜歡兒時天真單純的歲月！「我功課一直都很好，隨便考都第一名，沒怎麼念書，反而花很多時間打電動。」他的父親黃強華─黃海岱布袋戲家族第三代成員，從沒特別要求他的功課、也沒討論過接班，黃亮勛讀台大生化系、政大科管所，組樂團、玩音樂、詞曲創作，「我就一直探索自己到底喜歡什麼啊！」

直到2010年9月30日凌晨五點多，還在當兵的黃亮勛接到電話「片廠失火了。」匆忙趕回家，只見現場一片焦黑，上百尊戲偶付之一炬，爸爸、叔叔、片廠老同事個個不捨與悲痛。「布袋戲對很多戲迷來說，可能是愛人，但對我來說，是像家人般存在。平時覺得什麼都理所當然，但發生重大的事，才發現連結很深，那是不可切斷的一部分。」學霸高材生不再探索，決定回家！

跌跤！當rocker操盤偶動漫，迎來慘痛四不像

黃亮勛先當編劇，不直接空降到管理層。即便從擅長的創作切入，2015年初試啼聲《奇人密碼》仍慘遭滑鐵盧！

「布袋戲門檻其實很高，除了劇情本身連貫性、台語配音逐漸式微，加上台詞很多都是詩詞、文言文，真的不是那麼好理解。」黃亮勛為了消除世代隔閡，《奇人密碼》想做給小學生看、國語發音、以張騫通西域為故事背景、從環保議題出發，集奇幻、冒險、3D偶動漫、布袋戲電影之大全，也大張旗鼓成立動畫公司，耗時超過三年、投入超過三億，票房僅約兩千萬。

黃亮勛坦承「這是一部很失敗的作品！」製作初衷、立意良善，但執行能力不足，所有環節都走偏了，「最後成品變成一個四不像。」

一齣戲的成敗，豈只是一位編劇的責任，但黃亮勛得一個人扛！他咀嚼失敗的苦味，也突破不想管事的低調。黃亮勛如何砍掉重練，善用新媒體通路，另闢戰場，讓傳統布袋戲再起？

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