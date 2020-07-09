澎湖團搶翻？訂團付全額被旅行社放生 網友怒：旅行全泡湯

開開心心預訂了旅遊團，也付了全額，過了好幾天發現仍未成團，主動聯絡後才發現竟然已經額滿，旅行社也無誠意幫忙安排其他團，想改訂其他旅遊團更是來不及了，期待好久的旅行全泡湯，令網友超級氣憤。

網友在「爆料公社」爆料，日前他在某旅行社官網訂了澎湖旅遊團，標榜兩人成行，也是先付了全額7600元，等了三天訂單狀態竟還是「未成團」，主動打電話詢問旅行社才知道「此團人數已經額滿無法成團。」

但網友表示，「此行程剛好是暑假時期，又是澎湖的花火節，根本已經來不及訂購其他相同行程了。」期待已久的假期就這樣泡湯，令他超級氣憤，甚至認為被欺騙了，忍不住大罵，「第一次看到旅遊網站提供日期給人家選擇付款全部後跟我說是額滿的？網站為了吸引客人標榜不實嗎？」

雖然能全額退費，但還要等30天才能退款，且旅行社並沒有積極處理此事，「直到我投了消保會，才有人出現，也沒有誠意要幫忙找房間或者安排其他行程。」讓網友氣得PO文爆料，奉勸大家「小心別上當！」

因為疫情關係，以往在4到6月舉行的澎湖國際海上花火節改至2020年7月6日至9月3日舉行，活動期間每週一、四會施放煙火，及表演無人機秀。也因疫情關係，民眾無法出國，加上花火節的吸引力，使澎湖成為國旅最熱門地點，不少飯店都已經訂滿，假日更是一位難求。