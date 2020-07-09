12縣市飆高溫！ 注意防曬、慎防熱傷害

太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局針對12縣市發布高溫資訊，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，新北市盆地，南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市，嘉義市，彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今天西南風影響，各地及澎湖大多為多雲到晴，金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，午後大台北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。