瞄準疫情商機 口罩與清潔用品廠合推防疫包

新冠肺炎疫情持續，世衛組織防疫專家疫情更警告疫情冬季可能大爆發，台灣知名口罩紙巾、清潔用品廠商異業合作，規畫推出口罩、濕紙巾、乾洗手組合式「防疫包」，方便消費者購買隨身防疫，預計近期上市，搶攻防疫市場商機。

台南古寶無患子生技公司上月與康那香公司洽商合作，無患子生技提供乾洗手酒精噴霧劑，與康那香的溼紙巾、口罩搭配組成「防疫包」。

古寶無患子負責人王高榮表示，年初肺炎疫情爆發後口罩、酒精、手洗手、清潔劑等防疫用品需求大增，但因產量不足，引發消費者搶購，自家的酒精噴霧式乾洗手因酒精存量、瓶裝容器無法充分取得，致產量趕不上市場需求，公司壓力也很大。

王高榮說，疫情趨緩後酒精噴霧乾洗手銷量平平，但因近來國內外有專家仍一再提醒，肺炎疫情可能在冬季大爆發，到時防疫用品可能會有大量需求，因而公司對酒精噴霧乾洗手相關原料加強儲備，希到時能滿足消費市場的需求，幫助消費者滿足自身防疫需求，當然，最好是備而不用。

王高榮表示，康那香公司提議合作，雙方產品以物易物，以康那香的濕紙巾交換無患子公司的酒精噴霧，康那香推出組合防疫包，雙方合作樂觀其成。

初步合作無患子生技提供一1千瓶酒精噴霧劑，換取康那香公司一批濕紙巾，將用來作為購買產品滿額贈送禮品，雙方互蒙其利，希望增強防疫用品市場競爭力。