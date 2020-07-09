國5通行費漲10倍？ 林佳龍：高公局會再評估

端午連假首日，國道5號連續塞車32小時，創下最長壅塞時段紀錄。為此，交通部委託中華民國運輸學會召集專家學者進行座談，為連假塞車找解方，學會建議除了擴大高乘載路段、時段外，也建議連假期間，不僅取消20公里里程優惠外，還要加價，差別費率的天花板上限也應該從現行的2倍，提高為10倍。

不過學會的建議，卻引發往返北宜通勤族的怒火，痛罵「不是連假就都可以去玩，還有人要上班哩，通行費漲那麼高，薪水直接去一半，這根本在懲罰宜蘭人。

對此，交通部長林佳龍今下午受訪時表示，這個都是我們委託中華民國運輸學會的意見，高公局會再做評估。

林佳龍強調，差別費率是交通疏導的工具之一，過去也曾經實施過，不過效果不是很大，至於如果把費率拉大，是不是會達到效果，高公局會再做評估。

至於是否會提高差別費率的上限？林佳龍說，不一定，這些只是方法之一，國道疏導措施重點是減量、分流，透過費率手段，又或是高乘載路線管理等，都是可能的方法。

林佳龍表示，整個疏運措施將根據過去大數據資料，以及學者專家建議，在中秋連假的時候做調整。