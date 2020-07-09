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重拾夢想力量 惡癌藝術家阿布感謝無條件種下希望的人

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
插畫家「阿布」張椀晴，於採訪後繪製Q版公仔致贈聯合報。記者汪勝宏／攝影
插畫家「阿布」張椀晴，於採訪後繪製Q版公仔致贈聯合報。記者汪勝宏／攝影

從未做過傷害自己的事，卻毫無預警地被死神選中，被宣告惡疾難醫、隨時可能死在手術台上，任誰都難坦然接受。29歲的插畫家「阿布」張椀晴是惡性骨肉瘤患者，她曾為此有輕生念頭，一度沮喪到不想開口說話，拉緊病床布簾，將自己與外界隔絕。

在她幾乎失去活下去的希望之時，鄰近床位的小小病友，把畫板從花蓮揹到台北鼓勵她繪畫的學妹，答應要等她康復一起去看籃球的藝人陳建州等人，陸續來到她的生命中種下希望。正是這一點點的希望匯聚成光，讓阿布尋光產生抗病意志，破繭重生。如今，她也希望透過生命影響生命，藉由創作、教學還有自己活出來的經驗告訴病友，生命真的有無限潛力。

八年前的阿布還是個大學生，允武允文。她說，大學時期擔任籃球經理，規劃畢業後擔任數學老師，因此課餘時間到補習班兼職，更用三年的時間把四年課程修畢，打算用最後一年的空檔加強對未來的準備。不過大三那年夏天，人生計畫被迫放棄。

當時，她的膝蓋疼痛難眠，走路一跛跛，體重還掉了十公斤。原先以為是運動舊傷復發，但推拿、藥薰均未見效。至骨科經電腦斷層檢查才發現，右邊骨盆竟然少了一半，後續確診罹患少見的惡性骨肉瘤。

她回想，第一次切片後就無法下床，需要大量嗎啡壓制疼痛，且需要照顧者陪伴在側。父親捧著她的影像檢查報告，從高雄搭車北上，求助於國內骨肉瘤醫療權威陳威明，但就連陳威明見狀也悲觀，直言「她有可能隨時死在手術台上」。

「我努力規畫未來，從沒做過傷害自己的行為。我很氣，祢讓我生病，至少要讓我知道為什麼吧？」在醫院病床上，阿布緊閉床簾，不想跟醫師、護理師或任何人說話，因為她覺得，對於沒有未來的人而言，開口說話似乎失去意義。

阿布化療當時住的是台北榮總的九三兒童癌症病房，病房裡有許多比她年幼的孩子。 躺在她對面的是一名五歲小女孩，阿布記得那女孩曾用堅定口吻安慰她，「化療會痛代表用藥有效，妳應該要感到開心呀！」鄰床還有其他孩子專注遊戲，或許真的不是開玩笑、而是由衷感覺「不用去上學好好唷！」

阿布稱那些小朋友為「學長姐」，這些偶遇的小小孩讓她看見，面對同樣困境，人是可以選擇用何種心態面對的。不過，要從生命低谷爬起，阿布認為，重要的是病人心中有願、有迎戰疾病的理由。

阿布多次提及，很感謝將夢想力量帶給她的每個人，像是一名學妹，曾揹著她的畫板一路從花蓮搭火車北上探病，讓病床上的她有機會投入藝術世界找到平靜，並在他人觀畫後的驚嘆肯定中獲得成就感，後續有動力再藉由畫作鼓舞他人。又像是黑人陳建州答應在她康復後帶她去看籃球賽，這讓曾經是籃球經理、對籃球很感興趣的她，願意為此一次又一次地努力復健。「世界上真的有種愛，叫作無條件付出的愛」，阿布這麼說。

阿布並沒有在手術台上逝去，她好好地活下來了，連台北榮總醫療團隊都稱奇蹟。她認為，生病帶來的體驗是珍貴的禮物，她陸續接案繪製插畫、桌曆、將罹病經驗出版成書或到校園演講，以許多形式分享她如何活出第二人生，還發起活動與臉書社團粉絲一同捐款支持中華民國骨肉癌關懷協會。

這些大小經驗似乎持續強化阿布面對人生挑戰的勇氣。她說，有時接案工作量減少，她自我勉勵這是創作與進修的最好時機；接案工作可能時而不穩、無法成為長久的飯碗，因此她回到母校東華大學攻讀碩士，希望有朝一日能在校園任教。同時她不自我設限，近期參與文創工作，將傳統產業重新進行品牌包裝。

攤開阿布的各式畫作，主題有人物、有建物、有動物與小花，色彩明亮溫暖。被問及想透過這些畫是否有共同主題、想傳達什麼訊息，她回答，每張畫都只是單純記錄當下感受的、當下想畫的，這些畫累積成為祝福，是自己又多充實活過一段時間的美好證明。

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29歲的插畫家「阿布」張椀晴是惡性骨肉瘤患者，她在採訪中多次感謝在她生命中種下希望的有緣人，如今，她也希望透過生命影響生命。記者汪勝宏／攝影
29歲的插畫家「阿布」張椀晴是惡性骨肉瘤患者，她在採訪中多次感謝在她生命中種下希望的有緣人，如今，她也希望透過生命影響生命。記者汪勝宏／攝影

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