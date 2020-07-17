隱形的巧克力推手！POCKY、明治的產品都出自這個企業

【撰文＝商社男的外食迷宮】

便利商店、或是麵包店，裡面有不少產品其實都不是包裝上或是門牌上LOGO的那個製造商單打獨鬥就可以製作出來。在包裝的裡面，其實還有不少隱形的產品推手，有了這些隱形推手，產品才可在不同的情景用不同的方式呈現在消費者前面。今天想聊的日本企業是巧克力的隱形推手「不二製油」這家公司。

你可能沒聽過，但它真的很厲害！

剛看到公司名稱「不二製油」，可能馬上會讓你聯想到是不是在做沙拉油這一類的公司。其實在巧克力產業，應該沒人不知道不二製油，因為不二製油是巧克力相關產品的日本最大供應商、全世界巧克力的第三大供應商。你會不會有疑問，這麼大那我怎麼沒聽過？（說不定峰不二子的知名度還比較高……）

根據不二製油的財務報告書，不二製油跟下面這三家巧克力製造商都有相當量的交易，江崎グリコ（著名的產品有POCKY，抹上巧克力的餅乾棒，沒吃過應該也看過）、明治ホールディングス（ 他的明治ミルクチョコレート目前都還放在台灣便利商店顯眼的貨架上）、森永製菓（他們的DARSダース巧克力「ミルク」最近在台灣也來勢洶洶），雖然財務報告書沒揭露是交易什麼產品，但不賣巧克力給這些巧克力製造商還可以賣什麼？所以應該這3家BtoC（Business to Consumer）巧克力公司合理推論也應該是跟不二製油買巧克力的顧客。默默地，我們也間接成為不二製油的顧客很久了，只是我們自己不知道。

許多你我熟知的巧克力產品，背後的原料都來自於不二製油。圖／食力foodNext

巧克力產業的幕後大功臣

爲何不二製油在市場那麽久，但認識他們的人那麽少？這個就要從巧克力的價值鏈說起。巧克力的價值鏈大概可分成6層。從上游的第一層到下游的第六層大概如下：

1、農園 ：就是種可可豆的農民。

2、貿易商：從農民那邊購買可可豆、有倉儲功能、負責安排國際物流。

3、可可脂製造商：可可豆做成可可脂（淺黃巧克力磚）或是咖啡色可可粉。

4、複合巧克力製造商：把可可脂等原料製作成可適用於其他食品的免調溫巧克力，主要是做BtoB（Business to Business）。

5、成品巧克力製造商 ：像是明治、森永等製造商，主要是做BtoC。

6、超市、便利商店等零售商。

而不二製油就是在第4層「複合巧克力製造商」這一塊，因爲是BtoB，所以我們才沒機會認識他們。

複合巧克力製造商主要的產品就2類：Pure Chocolate（純巧克力）跟Compound Chocolate（免調溫巧克力）。Pure（ ピュア）這一塊，簡單來說就是巧克力是主角的產品，比較常見的Pure Chocolate就是板狀牛奶巧克力，一般使用Pure的使用者比較注重原味，而會使用Compound（コンパウンド）的使用者就比較注重跟其他產品的調和，所以Compound的技術門檻在某方面是比較複雜的。

Pure Chocolate的主角本身就是「巧克力」。圖／食力foodNext

免調溫巧克力，會再運用在製作其他烘焙甜點。圖／食力foodNext

跟Pure的板狀巧克力不一樣，免調溫巧克力是產品的配角，免調溫巧克力主要是運用在類似麵包、蛋糕、冰淇淋、餅乾等等主產品裏面，消費者主要是想吃冰淇淋，只是後來選了巧克力口味，所以Compound的主要功能就是在襯托出主產品冰淇淋的美味。

「控制溫度」讓製作難度提升

但為何那些做BtoC巧克力的廠商，不自己做免調溫巧克力就好？還要跟不二製油買免調溫巧克力的原料？因爲不二製油強就是強在Compound的技術。不二製油的免調溫巧克力到底有什麽神奇的能力，能讓BtoC的巧克力製造商乖乖跟不二製油買？

有聽過「只融你口，不融你手」這一句話嗎？這一句就是最好説明免調溫巧克力特殊的地方。免調溫巧克力是可以根據顧客產品需求，來控制巧克力融化的溫度。比分說巧克力雪糕好了，一般雪糕外面都會抹上一層薄薄的巧克力皮。這一層巧克力皮因爲是包在零度以下的冰淇淋外面，所以咬到嘴巴裏面，嘴巴一下因爲冰淇淋進來，所以嘴巴裏面的溫度就變得很低，這個低溫就會讓巧克力皮無法融化，爲了解決這個問題，冰淇淋廠商就會請不二製油設計巧克力，讓巧克力進到口中之後，雖然相對低溫，但巧克力還是會正常的融化，而且融化的性狀要接近Pure巧克力，並且要維持巧克力該有的風味，讓消費者可以在口中嘗到巧克力混合冰淇淋的立體美味。

感覺只是控制溫度，好像很簡單的樣子？不過想一想這個技術應該不容易，要不然明治、森永、江崎グリコ就自己公司做一做免調溫巧克力就好，不需要再跟一樣是巧克力製造商的不二製油維持交易。

不只巧克力強，還強佔日本5成植物肉市場！

其實不二製油不止是在巧克力，連現在很流行的植物肉（黃豆來源），不二製油也佔了日本50％的BtoB市場share。説到植物肉，植物肉業界人士也一定不會不知道這一家隱形公司。

當我還是年輕商社男的時候，剛好有負責到不二製油的台灣業務，剛好那個時候負責台灣市場的部長，就是現在的不二製油的這位社長——清水先生。他是一個充滿熱情、晚上吃飯後少數不續攤就回飯店咖啡廳跟你聊他們公司VISION的經營奇才，因爲是營業底子的人，所以聊天内容也非常生動有趣。那時候應該清水先生才45（歲）左右，記得他説過，他認爲在地球人口一直增加下，食物之肉類、可可豆等會慢慢匱乏，所以他覺得推廣食物的替代來源的生意，是有很大的使命感以及成就感。

記得多年前的那時候，這些話題都還不是市場主流，但看2020年的現在，慢慢的這些食品替代物市場也即將慢慢成型。如果公司能夠把如何解決社會問題結合自己公司的VISION，再配合充滿熱情也認同公司VISION的經理人，真的是再好不過的完美組合。也希望未來能越來越多這些隱形企業，一起來用更多不同的方法來改善人類未來的食糧問題。

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