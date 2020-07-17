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隱形的巧克力推手！POCKY、明治的產品都出自這個企業

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／食力foodNext
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【撰文＝商社男的外食迷宮】

便利商店、或是麵包店，裡面有不少產品其實都不是包裝上或是門牌上LOGO的那個製造商單打獨鬥就可以製作出來。在包裝的裡面，其實還有不少隱形的產品推手，有了這些隱形推手，產品才可在不同的情景用不同的方式呈現在消費者前面。今天想聊的日本企業是巧克力的隱形推手「不二製油」這家公司。

你可能沒聽過，但它真的很厲害！

剛看到公司名稱「不二製油」，可能馬上會讓你聯想到是不是在做沙拉油這一類的公司。其實在巧克力產業，應該沒人不知道不二製油，因為不二製油是巧克力相關產品的日本最大供應商、全世界巧克力的第三大供應商。你會不會有疑問，這麼大那我怎麼沒聽過？（說不定峰不二子的知名度還比較高……）

根據不二製油的財務報告書，不二製油跟下面這三家巧克力製造商都有相當量的交易，江崎グリコ（著名的產品有POCKY，抹上巧克力的餅乾棒，沒吃過應該也看過）、明治ホールディングス（ 他的明治ミルクチョコレート目前都還放在台灣便利商店顯眼的貨架上）、森永製菓（他們的DARSダース巧克力「ミルク」最近在台灣也來勢洶洶），雖然財務報告書沒揭露是交易什麼產品，但不賣巧克力給這些巧克力製造商還可以賣什麼？所以應該這3家BtoC（Business to Consumer）巧克力公司合理推論也應該是跟不二製油買巧克力的顧客。默默地，我們也間接成為不二製油的顧客很久了，只是我們自己不知道。

許多你我熟知的巧克力產品，背後的原料都來自於不二製油。圖／食力foodNext
許多你我熟知的巧克力產品，背後的原料都來自於不二製油。圖／食力foodNext

巧克力產業的幕後大功臣

爲何不二製油在市場那麽久，但認識他們的人那麽少？這個就要從巧克力的價值鏈說起。巧克力的價值鏈大概可分成6層。從上游的第一層到下游的第六層大概如下：

1、農園 ：就是種可可豆的農民。

2、貿易商：從農民那邊購買可可豆、有倉儲功能、負責安排國際物流。

3、可可脂製造商：可可豆做成可可脂（淺黃巧克力磚）或是咖啡色可可粉。

4、複合巧克力製造商：把可可脂等原料製作成可適用於其他食品的免調溫巧克力，主要是做BtoB（Business to Business）。

5、成品巧克力製造商 ：像是明治、森永等製造商，主要是做BtoC。

6、超市、便利商店等零售商。

而不二製油就是在第4層「複合巧克力製造商」這一塊，因爲是BtoB，所以我們才沒機會認識他們。

複合巧克力製造商主要的產品就2類：Pure Chocolate（純巧克力）跟Compound Chocolate（免調溫巧克力）。Pure（ ピュア）這一塊，簡單來說就是巧克力是主角的產品，比較常見的Pure Chocolate就是板狀牛奶巧克力，一般使用Pure的使用者比較注重原味，而會使用Compound（コンパウンド）的使用者就比較注重跟其他產品的調和，所以Compound的技術門檻在某方面是比較複雜的。

Pure Chocolate的主角本身就是「巧克力」。圖／食力foodNext
Pure Chocolate的主角本身就是「巧克力」。圖／食力foodNext

免調溫巧克力，會再運用在製作其他烘焙甜點。圖／食力foodNext
免調溫巧克力，會再運用在製作其他烘焙甜點。圖／食力foodNext

跟Pure的板狀巧克力不一樣，免調溫巧克力是產品的配角，免調溫巧克力主要是運用在類似麵包、蛋糕、冰淇淋、餅乾等等主產品裏面，消費者主要是想吃冰淇淋，只是後來選了巧克力口味，所以Compound的主要功能就是在襯托出主產品冰淇淋的美味。

「控制溫度」讓製作難度提升

但為何那些做BtoC巧克力的廠商，不自己做免調溫巧克力就好？還要跟不二製油買免調溫巧克力的原料？因爲不二製油強就是強在Compound的技術。不二製油的免調溫巧克力到底有什麽神奇的能力，能讓BtoC的巧克力製造商乖乖跟不二製油買？

有聽過「只融你口，不融你手」這一句話嗎？這一句就是最好説明免調溫巧克力特殊的地方。免調溫巧克力是可以根據顧客產品需求，來控制巧克力融化的溫度。比分說巧克力雪糕好了，一般雪糕外面都會抹上一層薄薄的巧克力皮。這一層巧克力皮因爲是包在零度以下的冰淇淋外面，所以咬到嘴巴裏面，嘴巴一下因爲冰淇淋進來，所以嘴巴裏面的溫度就變得很低，這個低溫就會讓巧克力皮無法融化，爲了解決這個問題，冰淇淋廠商就會請不二製油設計巧克力，讓巧克力進到口中之後，雖然相對低溫，但巧克力還是會正常的融化，而且融化的性狀要接近Pure巧克力，並且要維持巧克力該有的風味，讓消費者可以在口中嘗到巧克力混合冰淇淋的立體美味。

感覺只是控制溫度，好像很簡單的樣子？不過想一想這個技術應該不容易，要不然明治、森永、江崎グリコ就自己公司做一做免調溫巧克力就好，不需要再跟一樣是巧克力製造商的不二製油維持交易。

不只巧克力強，還強佔日本5成植物肉市場！

其實不二製油不止是在巧克力，連現在很流行的植物肉（黃豆來源），不二製油也佔了日本50％的BtoB市場share。説到植物肉，植物肉業界人士也一定不會不知道這一家隱形公司。

當我還是年輕商社男的時候，剛好有負責到不二製油的台灣業務，剛好那個時候負責台灣市場的部長，就是現在的不二製油的這位社長——清水先生。他是一個充滿熱情、晚上吃飯後少數不續攤就回飯店咖啡廳跟你聊他們公司VISION的經營奇才，因爲是營業底子的人，所以聊天内容也非常生動有趣。那時候應該清水先生才45（歲）左右，記得他説過，他認爲在地球人口一直增加下，食物之肉類、可可豆等會慢慢匱乏，所以他覺得推廣食物的替代來源的生意，是有很大的使命感以及成就感。

記得多年前的那時候，這些話題都還不是市場主流，但看2020年的現在，慢慢的這些食品替代物市場也即將慢慢成型。如果公司能夠把如何解決社會問題結合自己公司的VISION，再配合充滿熱情也認同公司VISION的經理人，真的是再好不過的完美組合。也希望未來能越來越多這些隱形企業，一起來用更多不同的方法來改善人類未來的食糧問題。

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鮮為人知的「不二製油」是日本巧克力產業鏈中最大供應商與全世界巧克力的第三大供應商，其中他們最厲害的技術就是製作根據需求控制巧克力融化溫度的免調溫巧克力（Compound Chocolate）；同時，植物肉也是不二製油在觀察社會問題後，結合未來公司走向所發行的產品。

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