疫情衝擊全球航班！過多的飛機餐庫存各國這樣處理

【撰文＝蘇楓雅】

新冠肺炎疫情蔓延促使許多國家嚴禁國門、州界，全面禁止非必要的國際與國內班機，導致全球的飛行航班驟減。以澳洲為例，所有公民和持有永久居民身分的人，都必須向內務部提供正當必要理由及證明文件等，方可申辦旅行許可證，獲准後才能訂購機票。那麼，一定有人好奇：那麽多機上餐點怎麼辦？最快出現的解決辦法就是：將大量庫存銷售給一般民眾！

為超載的零食庫存尋找新出口

美國食品剩餘庫存網購宅配公司Imperfect Foods的經營宗旨是減少食物浪費，專賣包裝有瑕疵、褪色、畸形卻仍然可以安全食用的打折商品；該公司從2020年5月開始販賣捷藍航空的「乳酪拼盤」，3盎司的混合乳酪、莓果乾、和餅乾，原價美金$9降為$2.99優惠，目前已售出40,000盒。2個月前，第一次收到飛機餐供應廠商的接洽，轉賣了首批受到疫情波及而剩下的食品。捷藍航空發言人表示，為盡量避免空服人員與乘客接觸的次數，故艙內的餐飲服務大量減少；針對庫存問題，在與各家供應廠商協議後，以超低折扣轉售未開封的商品。

據CNN報導，疫情期間美國的搭機旅客減少了96%；達美航空每年消耗8,000～8,500萬包的比利時蓮花脆餅（Biscoff cookies），西南航空則是1億包的迷你紐結餅，聯合航空是每月入庫450萬片的荷蘭焦糖煎餅，如今這些可口的零食該往何處去呢？航空公司勢必要為超載的庫存尋找新出口。

飛機餐一盒只要澳幣2塊錢 優惠至「全部飛出門」為止

世界最大飛機餐供應商之一的佳美航空膳食（Gate Gourmet），服務維珍航空及進出澳洲的國際航線，6月中旬在官網公布對外販售冷凍機上餐盒，優惠至「全部飛出門」為止；伯斯地區已售罄，雪梨、墨爾本、布里斯本3大城的市民仍有機會搶購。

餐點是隨機裝袋，分成素食與非素食2類，3種組合：混合早餐Ｘ10盒，如煎蛋卷佐洋菇馬鈴薯，售價$20；混合午／晚餐Ｘ10盒，如義式千層麵或咖哩飯，售價$25；早午晚餐大總匯Ｘ20盒，售價$45。顧客需依指定的地點與時間前往領取訂單，所有餐盒都可以直接放入微波爐或烤箱加熱。

值得注意的是：高空飛行會使味蕾變鈍，因此這些餐盒都含有更多的鹽巴和調味料。

飛機餐直接送到家門口 為有困難出門的人提供另一種購餐方式

加拿大的北方航空（Air North）更貼心，直接把微波飛機餐送到家門口，不過只限定服務育空首府白馬市的居民和企業團體。消費者可以在北方航空的專用央廚The Flight Kitchen網站上訂購7種不同的冷凍餐盒：高麗菜肉卷佐馬鈴薯泥、義式肉醬千層麵、牧羊人馬鈴薯泥肉派、泰式蔬菜咖哩飯、BBQ肉餅佐焗烤蔬菜、義式雞肉麵捲、泰式咖哩雞飯等，每盒售價加幣$8.25～$9，而且還會附送知名的巧克力豆餅乾。

這個點子來自央廚的主廚波克（Michael Bock），不僅保住了一些同事的飯碗，也為有困難出門購物的人、值晚班的人提供另一種購餐方式；尤其在育空山區運輸物資的卡車司機更是需要。北方航空表示，這是危機時期支持在地社區、員工，創造正向意義的事。

疫情期間另類的「旅行滋味」

數月來，俄羅斯關閉國門且取消國際航班，導致除了歸國的國民或海外人士的班機之外，乘客率下跌92%。

為求生存，烏拉航空（Ural Airlines）也從2020年5月開始為莫斯科、聖彼得堡、葉卡傑琳堡（Yekaterinburg）等地的民眾提供飛機餐宅急便的服務，期望為隔離中的居民遞送「旅行的滋味」，而且使用機艙內專用的餐盤全套供應；商務艙全餐售價1,250盧布（約新台幣525元），經濟艙全餐550盧布（約新台幣231元），飲料的選擇是蘋果、橘子或番茄汁。

透過此應變策略，烏拉航空不僅能增加收入，還可以提醒民眾：航空業仍在為每一分可能而努力，希望在不久的將來可以幫你達成旅行的夢想。

善用飛機餐 獲得紓困也做社會貢獻

根據IBIS市調報告，航空業在全球經濟體中每年創造約8,250億美金的價值，現在每天虧損約16億美金的營收。然而，航空公司在試圖利用飛機餐轉售尋得紓困的同時，也藉由捐贈做社會貢獻：

西南航空：捐出價值逾美金40萬的食品給非營利組織，以及13輛聯結車滿載的雜貨送給賑濟美國（Feeding America）所屬的15個食物銀行。

達美航空：將大約23萬公斤的食物捐到世界各地，包括供應餅乾和咖啡給前線的醫療工作人員。

聯合航空：將機場貴賓室及餐盒央廚近8萬公斤的食物，運送到不同的食物銀行與慈善機構。

紐西蘭航空：捐出15,000件乾糧給奧克蘭市郊曼吉爾（Mangere）區的食物銀行。

阿拉斯加航空：捐出273,000份餐盒給美國16州的食物銀行。

換個方式 創造食物的最大效益

在各國處於經濟衰退期、失業率增高、眾多家庭陷入困境的情況下，若能以有效方式將原本預定供應給餐廳、大飯店、旅遊休閒業者的食物，以廉價轉售給民眾，或者送往需要的地方，應該就有希望解決一部分可食垃圾、業者生計、以及因供應鏈脫節而引起的糧食短缺等問題吧。

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