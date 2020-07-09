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長榮馬拉松開放報名 參賽再加碼送機票、哩程數

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
2019長榮航空城市觀光半程馬拉松吸引眾多跑友前來共襄盛舉，今年為第三次舉辦，目前熱烈報名中。圖／長榮航空提供
2019長榮航空城市觀光半程馬拉松吸引眾多跑友前來共襄盛舉，今年為第三次舉辦，目前熱烈報名中。圖／長榮航空提供

以推動台灣觀光為使命，已連續第三年舉辦的「長榮航空城市觀光半程馬拉松」，至今累計逾43國、數萬名跑者一同感受台灣、台北之美。長榮航空說，今年將如期在10月25日於總統府前開跑，現在熱烈報名中。為感謝所有跑者持續支持本賽事，長榮說，將提供十張國際線長、短程機票，以及20張國內線不限航點經濟艙機票讓參賽跑友抽獎，鼓勵大家作伙來運動。

長榮說，公司長期支持國內運動不遺餘力，同時也是許多台灣菁英運動員的重要推手，國內男子長跑好手周庭印、台灣女子半馬紀錄保持人謝千鶴、台灣女子全馬紀錄保持人曹純玉再次聯袂參賽，爭取個人最佳成績，同時也號召跑友們一同參與自我挑戰。

長榮說，今年再次邀請知名運動品牌Nike為跑者設計賽衣，半程組跑友參賽另可獲得精美的賽事衣保袋，凡完成半馬、10公里、3公里組報名並登錄活動，即可分別獲得長榮航空無限萬哩遊哩程數3000哩、2000哩與1500哩的好康。

長榮說，這次也將結合關係企業資源，提供五張歐美澳不限航點經濟艙機票、五張亞洲區不限航點經濟艙機票及20張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票讓參賽者抽獎；此外，跑者憑號碼布優惠碼，最高可折抵ITF台北國際旅展之線上旅展機票500元、長榮樂ｅ購八折、立榮假期以及台灣地區長榮桂冠酒店專屬優惠。

長榮說，城市觀光半程馬拉松秉持中央流行疫情指揮中心日前推行防疫樂活新態度，鼓勵民眾力行防疫新生活運動的原則，將於活動一周前以電子郵件方式提供參賽者自主健康調查，並要求於賽前完成填寫，以利大會掌握所有參賽者資訊並造冊備查。

長榮說，賽事當天的活動場所入口處也將設置紅外線感測儀，若現場參賽者有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等情況將被婉拒參賽，並由大會工作人員採取適當的防護措施以及引導就醫治療。在活動場所入口處及補給站、水站與海綿站等，皆會備妥酒精或乾洗手液，路跑活動沿線之公廁也將備妥洗手乳或肥皂供民眾使用。建議跑者及工作人員在不跑步的情況下自行佩戴口罩，並保持適當社交距離，保護自己也保護他人。

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