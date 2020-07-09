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用三倍券作公益 社家署提醒這種方式不適用
行政院推出振興三倍券，付1000元、變3000元，有人計畫將這筆錢用於購物，有人則想捐贈公益團體。衛福部社家署提醒，民眾可直接捐實體券，也可綁定數位消費工具時、選擇社福團體愛心碼進行捐贈，但是不能循一般程序線上捐款。
衛福部社家署製作懶人包說明，民眾如想以三倍券作愛心，有四種方式。方法一是直接將紙本券捐給社福團體，方法二是持紙本券到社福團體經營的實體店家消費。
綁定數位消費工具的民眾可使用方法三，綁定數位消費工具（包含信用卡、行動支付、電子票證）時，選擇「愛心捐款」並輸入社福團體愛心碼／捐贈碼，之後消費滿三千元時，政府就會直接將回饋的兩千元撥付該社福團體。方法四是捐贈發票，不管使用紙本券或綁定數位消費工具消費，都可將發票捐贈給社福團體。
衛福部社家署提醒，為鼓勵民眾到社福團體實體場所消費，因此三倍券不適用於線上捐款，也不適用於社福團體的線上購物網。
更多有關振興三倍券問題可上相關網站查詢，包括振興三倍券網站、經濟部中小企業處振興三倍券專區等，或撥打免付費的振興紓困專線1988洽詢。
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