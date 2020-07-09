辦公室工作耗腦力 可減緩認知退化

在辦公室工作能減緩認知功能退化！一般認為成日坐在辦公室工作會對健康造成許多不良影響，但近期康橋大學一項研究顯示，從事靜態工作（多為辦公室工作）的人，不論教育程度如何，日後認知功能的退化速度較慢。目前研究人員推斷出的原因為，靜態工作多比較耗腦力，但還需要進一步的研究確認。

根據《每日科學》報導，為了解靜態工作對認知功能的利害關係，來自劍橋大學的研究團隊找了8500位年齡介於40-79歲的男女，分別來自不同社經、教育背景的受試者進行實驗。研究團隊讓受試者填寫一張關於健康與生活型態的問卷，問卷內容包括工作時、休閒時從事的體能活動強度等等，接著，也讓受試者接受健康檢查。

平均經過12年過後，研究團隊將受試者請回，並讓他們進行一連串的認知功能測試，其中包括記憶力、注意力、視覺處理速度以及閱讀能力測驗。由於所有受試者都屬於EPIC-Norfolk隊列，因此研究團隊能夠對他們進行長期追蹤，也能排除原先已因認知功能受損而活動力低下的個案。

結果發現，工作上較不需要體力勞動的受試者（多為辦公室工作者），不論教育程度如何，認知功能退化的現象較不明顯。而從事體力勞動者，日後認知功能退化的風險比工作較靜態的受試者高出了3倍。此研究發表於《國際流行病學雜誌》中。

根據《Medical Xpress》報導，研究人員猜測，工作中較不需要體力勞動的受試者，之所以保有較好的認知功能，原因可能在於大部分的靜態工作會需要用到較多的腦力，因此有助於避免認知功能退化。不過研究人員表示，靜態工作是否真的有益於認知功能，還需要進一步的研究，特別是針對社經背景與教育程度如何影響認知功能。

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