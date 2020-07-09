連假國5通行費漲10倍？通勤族大罵：根本在懲罰宜蘭人

有專家學者為國5塞車提解方，其中，建議連假通行費應提高為10倍，但此議一出，讓往返北宜通勤族大罵：「不是連假就都可以去玩，還有人要上班哩，通行費漲那麼高，薪水直接去一半，這根本在懲罰宜蘭人！」

端午連假國道5號連塞32小時，史上最長，引發民怨，交通部委託中華民國運輸學會召集專家學者座談，為連假塞車找解方，其中建議，連假期間，不僅取消20公里里程優惠外，還要加價，差別費率的天花板上限也應該從現行的2倍，提高為10倍。

因工作要台北、宜蘭往返通勤的吳姓上班族憤怒地說：「不是每個人都休假可以玩，還要討生活，應該去看看，一大早，好多宜蘭人就要出門，到台北去工作，通行費漲10倍，等於一天薪水一半都給通行費了！」

吳姓通勤族更質疑：「請問宜蘭人該走那個時段？那個時段給宜蘭人走？」

宜蘭縣政府交通處長黃志良則表示，交通政策應該長時間觀察成效，過去104年清明連假也曾大塞車，縣政府與交通部成立共同平台，討論與解決相關問題，交通政策應該與地方溝通。

對連假通行費提高為10倍，黃志良認為，政策應該溝通討論，不是單一政策可以解決問題，不是單一化，需要完整配套，包括分流、差別費率、公共運輸等搭配，若中央與地方溝通良好並可行，當然樂觀其成。