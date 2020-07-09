花蓮1小時近距離雙震！ 氣象局都稱少見

今天上午11時24分和中午12時12分，花蓮近海接連發生兩起地震，規模僅差0.2，位置差200公尺。中央氣象局地震測報中心說，初步判斷可以稱之為「雙震」，而雙震算是較為少見，若該地區後續每1、2小時就發生類似規模地震，不排除有更大地震發生，不過機率偏小。

上午11時24分，在花蓮縣近海發生芮氏規模4.8有感地震，稍晚12時12芬則發生規模4.6地震；震央分別位於花蓮縣政府北偏東方18.5公里處和18.7公里處；地震深度也類似，分別是27.5公里和27.1公里。

地震測報中心主任陳國昌說，兩起地震皆發生在花蓮外海，幾乎是同一個構造所發生，且規模差不多，初步判斷是雙震，而雙震並不常見。今年目前有兩、三次。

不過陳國昌說，這帶地震非常多，有大有小，今天兩起算是中型地震，中型在這裡非常常見。以目前狀態來看，後續是否會有更大地震，目前還看不出來，但可以判斷這裡地震，後面發生更大地震機會不是非常大，除非這種規模大小地震一直持續，每1、2小時一次，才不排除後續有更大地震，反之這個雙震系列就結束了，屬於正常狀況；餘震的話可能會有，但機率非常小。