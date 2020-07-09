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無特定病源白蝦供繁殖 企業捐贈促發展

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
企業捐贈SPF白蝦供繁殖。圖／水試所提供
企業捐贈SPF白蝦供繁殖。圖／水試所提供

企業捐贈1.2萬尾SPF（無特定病原、specific pathogen free）大白蝦無償贈予二家SPF白蝦繁殖場作為繁殖用種蝦，促進國內白蝦養殖產業發展。

農委會表示，這三家業者都是畜衛所與水試所共同輔導的SPF繁、養殖場，其中向陽公司去年進駐水試所育成中心，利用太陽能溫室，SPF白蝦養殖環境與培育技術，以東港中心提供的SPF蝦苗在今年2月首次放養，如今已達15尾／斤種蝦規格的大蝦，並經畜衛所檢驗合格。

水試所表示，白蝦是目前國際上最重要且發展最迅速的海水養殖蝦類，2017年全球產量達497萬公噸，占所有養殖蝦類總產量600萬公噸的83 %。我國雖於1985年引進，但自1998年後才逐具規模，並發展出以虱目魚或鱸魚為主、白蝦為輔的獨特魚蝦混養模式，最高年產量曾達1萬3500公噸，但近兩年因病害嚴重，2018年產量減至8027公噸。

因此，水試所與畜衛所合作，建立從種蝦培育到成蝦養殖的一貫化SPF白蝦生物安全防疫的單養管理模式，檢測多種病毒、細菌，以及蝦類病源，EHP等3種非OIE表列對蝦類病原。確保一年3期養殖，每平方公尺年產量可達10公斤以上，存活率超過8成。

農委會為解決白蝦養殖產業結構問題，並協助國內業者建立防疫型生產模式，特別促成水試所、畜衛所、國立台灣海洋大學、國立高雄科技大學及國立屏東科技大學等共同執行「白蝦繁養殖產業技術輔導」計畫，今年上半年，專家團隊已舉辦27場次的觀摩會，除提供業者客製化輔導及養殖問題解決方案，也建立示範場域，期望能夠由點而面，全方位帶動白蝦產業的轉型與升級。

農委會 東港 屏東

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