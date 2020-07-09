國道1號銜接台74線工程 經費新增8.62億 中央全埋單

國道1號銜接台74線系統交流道工程去年底動工，不過因當地辦理市地重畫，地價調漲，且為減少使用私人土地而使橋梁增長，導致用地費、拆遷補償金、工程經費增加8.62億元，交通部今表示，部長林佳龍已於昨天簽准修正計畫報院函，新增經費將由中央全額負擔。

交通部指出，這項工程經地方爭取多年，並於去年11月30日開工，總工程經費原為46.09億元，包括用地取得與拆遷補償費12.5億元，工程建造經費33.59億元，皆由中央全額負擔。

交通部表示，因台中市地價及標準地價評議委員會於去年底審議通過，重畫區建地每平方公尺為9萬0750元，高於過去估算的2萬0775元，因此用地費用需配合調整：此外，欣彰天然氣公司加臭站臨時遷移費用，故用地費用增加4.2億元。

高公局說，為減少私有地徵收面積，將北側路線由員寶庄圳東側調整至西側，雖可以大幅減少徵收面積5900平方公尺，但因橋梁長度增加、調整部分橋梁結構及跨度、港尾橋拆除重建等因素，加上工程預備費用等，預計將增加工程經費4.42億元。

為此，高公局報送第一次修正建設計畫，提出增加8.62億元經費需求，總工程經費從原46.09億元，增加至54.71億元，新增費用將由中央全額負擔，預計112年底完工。