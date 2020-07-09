婚攝契約上路半年 北市抽查業者初檢半數不合格

「婚紗攝影服務定型化契約」今年1月1日生效，不過北市法務局與商業處最近抽查婚紗攝影業者，初檢發現高達半數不合格，抽查11家有6家不合格。北市主任消保官楊麗萍表示，業者的違規項目，多為契約未載拍攝地點、相本數量、未依規定分階段付款、超收押金、業者保管責任的期限等，商業處已命業者限期改善，並全數完成。

楊麗萍說，今年因疫情影響，消保官接獲不少婚紗攝影退費或延期的消費爭議申訴，今年至今已接獲42件，相較去年一整年63件，今年件數與去年同期相比增加。

另外，消保官也表示，他們也接獲不少爭議是業者超收訂金，就有新人在婚紗展時，全額付清5萬元的婚紗攝影套組金額，不過事後因故想退費，業者不給退，不過今年公告的定型化契約規定，業者收取訂金，不得超過契約總價的20%。

商業處表示，商業處及法務局於今年3月、及6月赴婚紗展抽查業者之服務定型化契約，結果有凱瑟琳國際婚攝、蘿亞結婚精品、浪漫一生婚攝、森林婚紗、及蘇菲雅婚攝及亞曼莎等6家業者初檢不合格，主要違規項目，包括契約未記載拍攝地點、相本數量、未依規定分階段付款、超收押金、業者保管責任的期限等，商業處已命業者限期改善並全數完成。

楊麗萍說，若業者不改善，依消保法第56條之1，經限期改正而不改正者，可處3萬元以上，30萬元以下罰鍰