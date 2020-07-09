台東大武38.2度極端高溫！全台9縣市好熱

（12:00更新）

太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局針對9縣市發布高溫資訊，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，新北市盆地，南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市盆地，彰化縣、台南市、宜蘭縣為黃色燈號。

（11:16更新）

台東縣大武上午10時49分出現38.2度高溫。中央氣象局發布6縣市高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，新北市盆地，南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市盆地為黃色燈號。