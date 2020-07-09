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台東大武38.2度極端高溫！全台9縣市好熱
（12:00更新）
太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局針對9縣市發布高溫資訊，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，新北市盆地，南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市盆地，彰化縣、台南市、宜蘭縣為黃色燈號。
（11:16更新）
台東縣大武上午10時49分出現38.2度高溫。中央氣象局發布6縣市高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，新北市盆地，南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市盆地為黃色燈號。
氣象局說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
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