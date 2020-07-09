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「吃的防曬」有效嗎？ 醫師說：「從外面遮蔽」更有用

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
「從外面遮蔽」的防曬方式還是比吃的有效。本報資料照片
「從外面遮蔽」的防曬方式還是比吃的有效。本報資料照片

進入7月炎夏，高掛的日頭也讓皮膚吃不消，各式防曬聖品紛紛出籠；而網傳有種「防曬錠」，讓人不必在皮膚上塗塗抹抹，「吃了就能防曬」。但醫師表示，「從外面遮蔽」的防曬方式還是比吃的有效，且這些產品並無經過認證，小心吃了反而傷身。

點開購物網頁，「防曬錠」產品玲瑯滿目，甚至還有產品主打含有蕨類植物萃取物的成分，所以具有防曬效果。衛福部食藥署日前便透過闢謠專區表示，這類產品的內容沒有相關科學論述依據，不可輕易相信。

開業皮膚科趙昭明表示，紫外線主要分為UVA與UVB兩大類，UVA可達真皮層，UVB則透到皮膚的角質層與表皮層。防曬的原理除了物理遮蔽阻擋紫外線照射外，塗抹防曬乳則是透過將紫外線反射、折射或是利用化學反應將部分紫外線分解，讓皮膚不會被過多的紫外線照射。

趙昭明說，依據防曬原理，若是用吃的方式，盡管可透過藥物化學原理將部分紫外線分解，但經過腸胃消化吸收後，隨血液到皮膚的量也不多，因此難以此方式達到防曬效果。

他說，防曬錠產品主要為抗氧化成分，例如維生素C或傳明酸等，但這類產品在我國都不屬於藥品或是保健食品，未經過認證，療效、用量都不明，小心「吃太少沒效、吃多了反又傷身」。

食藥署則提醒，防曬應依照個人的膚質、日曬反應、皮膚色澤、活動狀況及流汗情形來挑選適當的防曬劑產品；另外適時撐傘、戴帽、使用太陽眼鏡及穿著淡色長袖衣物等物理性防護，降低紫外線侵害皮膚的風險。

防曬 紫外線

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