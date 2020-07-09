醫生警告：三手菸比二手菸更可怕

吸菸有害健康，除了要承受二手菸的危害外，還得面對「三手菸」的威脅。胸腔內科醫師表示，三手菸和二手菸一樣可怕，尤其是年幼的幼童比大人容易接觸到，容易出現不明咳嗽，主要是三手菸肉眼不容易發現，家中只要有人抽菸，菸霧就會藏匿於沙發、衣物及環境中。

豐原醫院胸腔內科主任邱振峰表示，所謂的三手菸，就是當一位抽菸者在密閉的環境裡抽菸，菸霧隨著空氣沉澱到周圍所有的物質上，包括抽菸者本身的衣物、頭髮、窗簾、沙發、牆壁、地面等。

一旦菸霧沉澱到窗簾、沙發椅上，就算打開窗戶，要以空氣對流方式清除，也只是將味道散去，即便以擦拭、或清洗方式，也不見得能將菸害的沉澱物質完全清除乾淨，有的甚至要將傢俱全部汰換過，才能重新還給住家清新無菸害環境。

邱振峰說，常見的二手菸很容易避免，三手菸產生之後，周遭的人很難以察覺，尤其是共處一室的親友，不容易從肉眼辨識，因此常出現不明原因的呼吸症狀，像是慢性咳嗽、痰液較多等情形。

幼小的孩童甚至更容易比大人接觸到三手菸危害，主要是他們常到處亂爬、亂摸，不知不覺就受到三手菸侵害，家中如有人常出現不明原因呼吸道症狀，看看是否有人在家中抽菸導致，提醒抽菸者儘早戒菸，一起遠離菸害威脅。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康