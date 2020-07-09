故意聽不見？「耳咽管功能不全」 害職場新鮮人被誤會

一名25歲女性是職場新鮮人，因有雙側耳鳴、耳塞症狀，總感到耳膜外隔著一層膜，聽一件事得重複問個好幾遍，被同事責怪耳背，嚴重影響工作效率及人際關係，也耳朵脹痛不舒服，就醫確診罹患「耳咽管功能不全症」所幸透過氣球擴張術治療，生活品質和人際溝通都大為改善。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師許哲綸指出，耳咽管俗稱歐氏管，是條連結鼻咽部（咽喉部的最上段、鼻腔的最深處）到中耳腔（耳膜內的腔室）的管道，平常處於封閉的狀態，只有咀嚼、吞口水、打呵欠等狀態下會打開；不僅能調控耳膜內部和外部的壓力，也能避免來自鼻腔內的髒東西，直接逆流回衝至中耳腔，降低中耳炎等感染症狀。

但是，民眾搭飛機或爬高山時，耳朵會有悶痛感，回到地面後，症狀不但不見改善，反而產生更多耳鳴或聽力下降的症狀，即為耳咽管功能不全所致。據統計，成人盛行率約1%，多為先天結構問題，在兒童族群則到4%之多。

至於發生原因，多數情況及治療都是著重在阻塞的部分，常見為耳咽管開口周圍組織的發炎引起，如過敏性鼻炎、肥厚性鼻炎、鼻竇炎、食道逆流，或遭遇外界環境壓力的變化，如搭機、爬高山及潛水，以及本身耳咽管周圍結構異常，如腺樣體增生、鼻咽部腫塊，及曾經接受鼻咽部份手術或放射線治療等。

許哲論建議，針對初期患者可先透過藥物治療，如使用抗組織胺及類固醇鼻噴劑改善鼻炎症狀，再使用抗生素及鼻噴劑治療鼻竇炎，或是用不同機轉的腸胃藥及調整生活方式，改善胃食道逆流。

若上述治療成效均不佳，則會在耳膜上做切口，迅速緩解內外壓力不平衡的問題，或直接在耳膜上放置中耳通氣管，但兩者都治標不治本。若欲根治，則可透過耳咽管氣球擴張術治療，經由鼻部或口部，直接從鼻咽部的耳咽管開口，放置一伸縮型氣球導管，在安全範圍內的時間，利用氣球施壓去擴張塌陷的耳咽管通道，此方式能迅速、有效改善問題，術後恢復快。